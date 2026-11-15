Đoàn kết từ sự sẻ chia và tôn trọng bản sắc

Người dân thôn Phiêng Kham, xã Cẩm Giàng trao đổi về gìn giữ văn hoá truyền thống.

Gắn kết từ những sắc màu văn hóa

Thái Nguyên có 51 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 872.539 người dân tộc thiểu số, chiếm 46,7% dân số. Mỗi dân tộc có phong tục, tập quán, tiếng nói và những giá trị văn hóa riêng, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng của địa phương.

Thôn Cao Sơn, xã Vĩnh Thông, có 167 hộ thuộc 5 dân tộc Mường, Kinh, Tày, Dao, Mông cùng sinh sống. Để giữ gìn sự đoàn kết, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động chung, lãnh đạo thôn chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, khuyến khích các gia đình tôn trọng phong tục, tập quán của nhau.

Ông Triệu Tiến Long, Trưởng thôn Cao Sơn, cho biết: Thôn phân công người phụ trách các khu dân cư để thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời vận động, giải quyết những vấn đề phát sinh. Cùng với đó, thôn tổ chức các hoạt động nhân Ngày hội Đại đoàn kết, các dịp lễ, kỷ niệm như Quốc khánh (2-9), ngày Quốc tế phụ nữ (8-3)... tạo điều kiện để người dân gặp gỡ, giao lưu, tham gia văn hóa, văn nghệ.

Thôn cũng khuyến khích các gia đình gìn giữ phong tục, tập quán của dân tộc mình. Mỗi dân tộc đều có những giá trị văn hóa đáng quý. Khi biết tôn trọng và trân trọng bản sắc của nhau, người dân sẽ thêm gắn bó, cùng chung sức xây dựng thôn ngày càng phát triển.

Phần thi kéo co trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân xã Yên Thịnh.

Tháng 11 hằng năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại các thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11). Đây là dịp để người dân cùng nhìn lại kết quả xây dựng đời sống văn hóa, biểu dương những tập thể, gia đình tiêu biểu; đồng thời gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.

Tại ngày hội, những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc được giới thiệu thông qua các tiết mục văn nghệ. Người Tày thể hiện làn điệu Then, tiếng đàn tính; người Sán Dìu mang đến câu hát Soọng Cô; người Sán Chay trình diễn điệu múa Tắc Xình; đồng bào Dao giới thiệu trang phục truyền thống, hát Pá Dung; người Mông biểu diễn múa khèn, thổi kèn lá... Qua đó, người dân có dịp giới thiệu bản sắc dân tộc mình, đồng thời hiểu hơn về văn hóa của các dân tộc khác. Những hoạt động giao lưu tưởng chừng giản dị ấy góp phần xóa nhòa khoảng cách, tăng cường sự gần gũi, gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng.

Không chỉ tạo không khí vui tươi trong các dịp lễ hội, hoạt động giao lưu còn giúp đồng bào các dân tộc hiểu và tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, phong tục. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Chung sức xây dựng bản làng xanh, sạch, đẹp

Tinh thần đoàn kết không chỉ được thể hiện trong đời sống văn hóa mà còn hiện hữu qua sự tương trợ trong lao động, sản xuất và xây dựng khu dân cư. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, điều kiện địa hình, tập quán canh tác và khả năng tiếp cận thị trường còn nhiều khác biệt. Vì vậy, sự giúp đỡ lẫn nhau có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống của người dân.

Từ việc hỗ trợ ngày công khi thu hoạch nông sản đến giúp đỡ nhau trong việc ma chay, cưới hỏi, Lễ Cấp sắc..., những việc làm nghĩa tình đã trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng. Ngày nay, tinh thần ấy tiếp tục được phát huy thông qua các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất và chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, giúp các hộ nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trong xây dựng nông thôn mới, sự đồng thuận và chung sức của người dân cũng là yếu tố quan trọng để hoàn thiện hạ tầng, cải thiện điều kiện sinh hoạt. Tại những địa bàn miền núi, địa hình chia cắt, dân cư phân tán, việc mở rộng đường giao thông hay xây dựng công trình nước sinh hoạt đều có ý nghĩa thiết thực. Bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công; cùng bàn bạc, thống nhất phương án và giám sát quá trình thi công. Sự đồng lòng ấy góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các công trình phục vụ dân sinh được triển khai.

Đặc sắc các tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết.

Cùng với phát triển kinh tế và xây dựng hạ tầng, người dân còn chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư. Thời gian qua, hoạt động “Ngày thứ Bảy xanh” được duy trì định kỳ hai lần mỗi tháng trên địa bàn tỉnh. Người dân cùng tham gia quét dọn đường làng, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh và chỉnh trang khu vực nhà văn hóa. Những phần việc chung không chỉ góp phần làm sạch đẹp cảnh quan mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong bảo vệ môi trường sống.

Chị Hoàng Thị Linh, Phó Trưởng thôn Phja Khao, xã Yên Thịnh, chia sẻ: “Mỗi khi thôn phát động "Ngày thứ Bảy xanh", các gia đình đều thu xếp công việc để tham gia. Mọi người cùng quét dọn đường làng, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải nên cảnh quan sạch sẽ hơn. Qua những buổi làm việc chung, bà con có dịp gặp gỡ, trò chuyện, nhắc nhở nhau giữ gìn vệ sinh. Đây là việc làm thiết thực, ai cũng có thể góp sức để nơi mình sống ngày càng khang trang, sạch đẹp”.

Để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bên cạnh phát huy tinh thần tự giác, tương trợ trong cộng đồng, cần thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ hơn 2.000 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận. Qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng; đồng thời phát huy bản sắc và thế mạnh của từng dân tộc trong xây dựng quê hương.

Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, nhưng đều chung mong muốn xây dựng cuộc sống ấm no, bình yên và tiến bộ. Tôn trọng sự khác biệt, phát huy tinh thần tương thân tương ái và cùng có trách nhiệm với cộng đồng chính là những yếu tố làm nên sức mạnh đại đoàn kết. Từ sự gắn bó trong đời sống đến đồng lòng phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư, đồng bào các dân tộc toàn tỉnh đang góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, bền vững và giàu bản sắc.