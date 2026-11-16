Đoàn kết trong không gian thôn mới

Người dân thôn Ngọk Pang vui hội đoàn kết. Ảnh: THIỆN TÙNG

Làng Tu Lung (thôn Ngọk Pang, xã Trà Tập) trở nên nhộn nhịp hơn trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng bào Xơ Đăng, Ca Dong từ các làng trong thôn cùng tập trung về đây tham gia các hoạt động giao lưu.

Những trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co, bắt vịt thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo không khí vui tươi, gần gũi. Chị Hồ Thị Thách, làng Tu Lung cho biết, năm nay bà con các làng tập trung về Tu Lung đông, tuy thời tiết có mưa nhưng bà con trong làng đón tiếp khách đến nồng hậu.

“Đây không chỉ là dịp vui chơi mà còn là cơ hội gặp gỡ, làm quen với bà con ở những khu dân cư khác. Chúng tôi rất trân trọng những giây phút như thế này và cùng nhau cháy hết mình trong ngày hội”, chị Thách nói.

Trở về từ nước Nga sau hơn hai năm xuất khẩu lao động, anh Hồ Văn Vũ (làng C72) có phần bất ngờ lẫn hứng thú khi làng mình nhập về thôn mới. Với anh, đây không chỉ là dấu mốc của địa phương, mà với chính anh trong việc tạo dựng thêm các mối quan hệ mới để làm ăn, phát triển sản xuất sau này.

Lần đầu tiên người dân làng C72 tham gia ngày hội tại Tu Lung. Ngày hội là dịp ôn lại truyền thống đại đoàn kết, là dịp để người dân trong thôn hiểu nhau hơn, tăng cường gắn bó và cùng hướng đến mục tiêu xây dựng quê hương phát triển.

Lãnh đạo xã Trà Tập chung vui cùng người dân ngày đại đoàn kết. Ảnh: MINH TRANG

Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường sự gắn kết giữa các khu dân cư, phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong vận động người dân xây dựng cộng đồng đoàn kết.

Bà Hồ Thị Huệ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Ngọk Pang cho biết, không chỉ thông qua các hoạt động văn hóa, tinh thần đoàn kết còn cần được thể hiện bằng sự tương trợ trong đời sống, giúp nhau phát triển sản xuất, chia sẻ khó khăn và chủ động phòng, chống thiên tai.

Ban Công tác Mặt trận thôn thường xuyên phối hợp với các chi hội và người có uy tín tuyên truyền, vận động bà con tham gia các phong trào chung, nhất là tham gia phát triển mô hình kinh tế, phòng chống thiên tai, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, để các làng, nóc cùng chung sức phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ngày càng tốt hơn”, bà Huệ nói.

Ông Đinh Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Tập cho biết, ở địa bàn miền núi như Trà Tập, đoàn kết không chỉ được thể hiện qua những ngày hội mà còn hiện diện trong đời sống thường nhật. Đó là sự giúp đỡ nhau khi gia đình gặp khó khăn, cùng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ ngày công lao động, chung tay khắc phục hậu quả thiên tai và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống.

“Sau sắp xếp, khi không gian sinh hoạt cộng đồng được mở rộng, việc duy trì các hoạt động giao lưu, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa các làng, nóc càng có ý nghĩa quan trọng. Mỗi người dân không chỉ là thành viên của một khu dân cư mà còn là một phần của cộng đồng chung, cùng chia sẻ trách nhiệm trong xây dựng đời sống mới”, ông Thành nói.