Phát huy vai trò chức sắc trong cộng đồng làng Chăm Lạc Trị

Vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng

Ở thôn Lạc Trị (xã Liên Hương), tinh thần đoàn kết được gìn giữ qua sự gắn bó, tương trợ giữa các gia đình và ý thức cùng nhau xây dựng quê hương. Thôn có 1.085 hộ với 4.340 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 75%, chủ yếu là người Chăm.

Theo ông Trương Công - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Lạc Trị, cùng với tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể chú trọng khơi dậy tinh thần tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa. Toàn thôn có 260 ha đất nông nghiệp, trong đó có 255 ha trồng lúa, người dân chú trọng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi bò, dê để tăng thêm nguồn thu. Cùng với đó, người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư sản xuất, chăm lo việc học hành của con em.

Bà con trong thôn tích cực tham gia chỉnh trang diện mạo khu dân cư. Thôn đã đề xuất xã nâng cấp tuyến đường tại xóm 1; sửa chữa, bê tông hóa và lắp đặt hệ thống cống thoát nước tuyến đường thuộc xóm 3. Đến nay, thôn còn 9 hộ nghèo, 20 hộ cận nghèo; 921/958 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 96,14%; 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, môi trường, an toàn giao thông tiếp tục được duy trì, góp phần xây dựng khu dân cư bình yên, nghĩa tình.

Các sản phẩm đặc trưng của thôn Long Phú

Chung sức xây dựng quê hương

Ở thôn Long Phú (xã Hồng Sơn), tinh thần đoàn kết được thể hiện rõ qua sự chung sức của người dân trong xây dựng hạ tầng và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Ông Đặng Thành Trực - Trưởng thôn Long Phú cho biết, người dân đã đóng góp 210 triệu đồng tu sửa, dặm vá các tuyến đường giao thông nông thôn và 120 km kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất.

Cùng với đó, bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống lúa mới VR 98, OM18 vào sản xuất và phát triển các mô hình trồng cây ăn quả cho hiệu quả. Có 25 hộ dân được hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi và hướng dẫn kỹ thuật. Nhờ đó, nhiều gia đình có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, cải thiện thu nhập. Toàn thôn hiện có 670 hộ khá, giàu; thu nhập bình quân đạt 55 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 12 hộ, giảm 15 hộ so với năm trước.

Tình làng nghĩa xóm được vun đắp từ những việc làm nghĩa tình sẻ chia với người có hoàn cảnh khó khăn... Từ những đóng góp thiết thực ấy, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng ngày càng lan tỏa, trở thành động lực để Long Phú tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới.

Tinh thần đại đoàn kết còn được lan tỏa trong các khu dân cư đô thị. Tại tổ dân phố Xuân An 2, phường Hàm Thắng, người dân đã tự nguyện đóng góp hơn 157 triệu đồng thực hiện 6 công trình dân sinh, trong đó có nâng cấp đường bê tông, sửa chữa hệ thống thoát nước và điện chiếu sáng tại các tuyến hẻm. Cùng với đó, duy trì hiệu quả các mô hình “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, an toàn. Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh - hộ gia đình tiêu biểu trong tổ dân phố chia sẻ: “Gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp sức xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình”.

Từ những công trình được hình thành bằng sự đóng góp của người dân đến các hoạt động giữ gìn môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự, mỗi việc làm đều cho thấy khi người dân cùng bàn bạc, cùng thực hiện và cùng giám sát, tinh thần đoàn kết sẽ trở thành nguồn lực thiết thực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Lạc Trị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố đoàn kết giữa các dân tộc. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, quan tâm bảo tồn bản sắc văn hóa Chăm, chăm lo đời sống đồng bào, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.