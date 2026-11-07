Đoàn kết tăng, ni, phật tử thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc

(ĐN) - Ngày 7-11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 (xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh) đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Văn Truyên

Tham dự đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương.

Về phía Phật giáo Việt Nam có: Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam cùng chư tôn, giáo phẩm, đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại đại hội. Ảnh: Văn Truyên

Thành phố Đồng Nai dự đại hội có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng cùng lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo. Đoàn Ban Trị sự GHPG Việt Nam thành phố tham dự đại hội với 56 đại biểu.

Trong chương trình đại hội, gần 2 ngàn đại biểu chính thức đại diện cho tăng, ni, phật tử cả nước đã đánh giá kết quả thời gian vừa qua, thống nhất phương hướng của GHPG Việt Nam 5 năm tới.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Văn Truyên

Đại hội cũng suy tôn Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 với 38 thành viên, thành phố Đồng Nai có 7 tăng, ni tham gia hội đồng.

Suy cử Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 với 275 thành viên. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 được suy cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031; thành phố Đồng Nai có 14 tăng, ni tham gia hội đồng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các tăng, ni. Ảnh: Văn Truyên

Theo Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, nhiệm vụ trọng tâm được GHPG Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 xác định là: Kiên định phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật và đạo hạnh của tăng, ni làm nền tảng; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã tặng hoa chúc mừng đại hội; trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho GHPG Việt Nam cùng các tăng, ni.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu, đóng góp quan trọng của GHPG Việt Nam đối với đất nước trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X là sự kiện trọng đại của Phật giáo Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của GHPG Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cũng theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Trong đó, ngày 23-4-2026, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đã chính thức biểu quyết thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) với 100% đại biểu có mặt tán thành. Đây là cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; thực hiện bình đẳng giữa các tôn giáo; đảm bảo sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, đúng Hiến chương GHPG Việt Nam và điều lệ của các tôn giáo được Nhà nước công nhận.

Đoàn đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đồng Nai tham dự đại hội. Ảnh: Văn Truyên

Chủ tịch Quốc hội mong muốn GHPG Việt Nam tiếp tục tập trung đoàn kết tăng, ni, phật tử Việt Nam thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; góp phần tích cực vào đoàn kết, hòa hợp dân tộc; nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội; phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...

Đoàn đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đồng Nai tham dự đại hội. Ảnh: Văn Truyên