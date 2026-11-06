Đoàn kết sản xuất trên biển

Ngư dân Nguyễn Đình Tám (thuyền trưởng tàu cá ĐNa-90523) xuất cảng Thọ Quang để đi đánh bắt hải sản bằng nghề lưới rê và câu. Ảnh: QUANG VIỆT

Bám biển quanh năm

Những ngày qua, tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (phường Sơn Trà), nhiều ngư dân khẩn trương tiếp nhiên liệu, vận chuyển đá cây, các nhu yếu phẩm và thực hiện thủ tục xuất cảng, vươn khơi bám biển ở các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Trên một số tàu cá, ngư dân tranh thủ sửa chữa lại máy móc, thiết bị, ngư lưới cụ để sẵn sàng xuất cảng.

Ngư dân Nguyễn Đình Tám (phường Hòa Khánh) cho biết, mùa biển động kéo dài từ đầu tháng 10 đến hết tháng 3 năm sau. Thời tiết trên biển thời gian này thường bất lợi nhưng các loại hải sản lại xuất hiện với trữ lượng dồi dào hơn, giá bán cũng tăng cao hơn. Đó là động lực để ngư dân quyết tâm vượt khó, bám biển.

Ông Tám cùng 5 thuyền viên rời âu thuyền và cảng cá Thọ Quang để đi đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa với 2 nghề lưới rê và câu trong khoảng 10 ngày.

Ngư dân Nguyễn Văn Châu (xã Thăng An) cho biết, ông và 4 ngư dân khác vừa góp 3 tỷ đồng để mua tàu cá mới. Sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục trong vài ngày tới, tàu của ông sẽ vươn khơi đánh bắt hải sản dài ngày ở ngư trường Hoàng Sa bằng nghề lưới chụp kiêm lưới vây.

Theo ông Châu, đánh bắt hải sản đa nghề bằng việc kết hợp nhiều loại ngư cụ và linh hoạt chuyển đổi phương thức khai thác có nhiều ưu điểm. Trước hết, ngư dân không phải chỉ tập trung vào khai thác hải sản ở một tầng nước hay một loài cố định, qua đó giảm áp lực, bảo vệ nguồn lợi. Cùng với đó, ngư dân lựa chọn được nhiều loài hải sản có giá trị để đánh bắt, đem lại hiệu quả chuyến biển cao hơn.

“Chúng tôi tận dụng tối đa thời gian bám biển của tàu cá thay vì chỉ phụ thuộc vào nghề duy nhất vốn dễ rủi ro khi loài hải sản đánh bắt khan hiếm. Giá bán hải sản ở vụ cá bắc cao hơn do trái vụ nên kỳ vọng đạt hiệu quả kinh tế cao trong các chuyến biển vào mùa này”, ông Châu nói.

Cán bộ Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang trợ giúp ngư dân về hồ sơ, thủ tục trước khi thực hiện chuyến biển. Ảnh: QUANG VIỆT

Tương trợ vươn khơi

Đã vào mùa biển động nên để tránh rủi ro do thời tiết thất thường, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện bám biển, ngư dân chuẩn bị đầy đủ các máy Icom tầm ngắn, tầm trung, tầm xa để liên lạc lẫn nhau và liên hệ với các ngành chức năng để được hỗ trợ; đồng thời kết nối, vận hành 24/24 thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Ngư dân Trần Văn Tuấn (bạn biển trên tàu cá của ông Nguyễn Đình Tám) cho biết: “Cùng với để mắt dò tìm đàn cá lớn hoạt động và thực hiện các mẻ lưới, chúng tôi luôn cập nhật các diễn biến thời tiết trên biển để ứng phó. Vụ cá bắc rất cần những chuyến vươn khơi an toàn”.

Ông Phan Trinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Tam Giang (xã Núi Thành) cho biết, hiện nay, trong nghiệp đoàn có 400 đoàn viên ngư dân của 42 tàu cá đánh bắt hải sản trên địa bàn. Trong nghiệp đoàn hiện có 9 tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển.

Các tổ, đội được thành lập trên cơ sở cùng địa bàn, cùng nghề, cùng ngư trường nên thuận lợi trong trao đổi tọa độ đánh bắt hải sản, hoạt động của đàn cá, qua đó sản xuất hiệu quả gắn với tương trợ lẫn nhau để ứng phó với biến động thời tiết trên biển.

“Đánh bắt hải sản theo mô hình tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển đã chứng minh tính thiết thực trong các vụ cá bắc. Chúng tôi đề xuất ngành thủy sản thành phố trợ giúp về hồ sơ, thủ tục để các tàu cá trong các tổ, đội đoàn kết được hỗ trợ nhiên liệu tối đa là 4 chuyến biển/năm”, ông Trinh nói.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ngành chức năng đang triển khai đồng bộ giải pháp để hỗ trợ ngư dân nâng cao hiệu quả khai thác, yên tâm vươn khơi bám biển trong vụ cá bắc. Cơ quan chức năng đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương quản lý chặt hoạt động khai thác hải sản; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho ngư dân và tàu cá.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ngư dân tham gia các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản, đặc biệt chính sách hỗ trợ bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên; hỗ trợ trang bị giám sát hành trình tàu cá, nhật ký điện tử và thay máy chính trên tàu cá.

“Chúng tôi thường xuyên thông tin đến chủ tàu cá các bản tin dự báo ngư trường, thời tiết trên biển; hướng dẫn các chủ tàu áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển; hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn...”, ông Trương Xuân Tý nói.

Ông Phạm Trung Thành, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm đến nay, tổng số lượt tàu và lượt xe ô tô thực hiện kê khai nguồn gốc xuất xứ hải sản qua các cảng cá là 18.597 lượt tàu và 3.923 lượt xe ô tô. Cụ thể, ở cảng cá Thọ Quang có 13.666 lượt tàu thực hiện kê khai với tổng sản lượng 38.636 tấn; 3.512 lượt xe ô tô kê khai với sản lượng vận chuyển 1.945 tấn. Ở cảng cá Tam Quang (xã Núi Thành) có 4.931 lượt tàu kê khai với sản lượng đạt 4.003 tấn; 411 lượt xe ô tô kê khai với sản lượng vận chuyển đạt 4.594 tấn.