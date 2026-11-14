Đoàn kết là sức mạnh, văn hóa là động lực đưa phường Cầu Giấy phát triển bền vững

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Liễu khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết và bản sắc văn hóa là nền tảng giúp địa phương bứt phá sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội. Ảnh: Công Sơn

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò soi đường của văn hóa, Bí thư Đảng ủy phường Cầu Giấy cho biết, đại đoàn kết là cội nguồn sức mạnh nội sinh, còn văn hóa là nền tảng tinh thần gắn kết cộng đồng.

Sau khi kiện toàn bộ máy, dù khối lượng công việc lớn và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, kinh tế - xã hội của phường vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 37.573.382 triệu đồng, bằng 403,7% dự toán thành phố giao. Nhiều dự án hạ tầng được triển khai khẩn trương và vượt tiến độ như: Dự án đường vành đai 2,5; cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang; nhà tái định cư ô đất D17; khởi công Đề án không gian văn hóa phường Cầu Giấy cùng chủ trương xây dựng, chỉnh trang hai bên tuyến đường và cống hóa mương Đồng Bông.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Liễu phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Công Sơn

Về ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phường đã triển khai 7 mô hình chuyển đổi số trên cả 4 trục, hoàn thiện giai đoạn 1 ứng dụng Bản sao số phục vụ công tác quản lý. Các mô hình như Trạm y tế thông minh (mô hình đầu tiên trên cả nước), Nhà họp số, Chi bộ số, Đảng viên số tiếp tục được nhân rộng. Bên cạnh đó, công tác giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm, quản lý đô thị và xử lý 5 điểm nghẽn dân sinh được chỉ đạo sát sao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, trong 10 tháng năm 2026 không phát sinh điểm nóng trên địa bàn.

Ghi nhận đóng góp của hệ thống Mặt trận và các đoàn thể, Bí thư Đảng ủy phường biểu dương nhiều mô hình tự quản hướng về cơ sở như “Ngõ phố đoàn kết”, “Ngõ phố cờ hoa”, “Góc phố xanh - sạch - đẹp”, “Hòm thư Mặt trận số - Lắng nghe nhân dân nói”, podcast “Cầu Giấy trong tôi” và phong trào “Bình dân học vụ số” của các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Lãnh đạo phường Cầu Giấy trao khen thưởng cho các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Công Sơn

Để tinh thần ngày hội đi vào chiều sâu và trở thành hành động cụ thể hàng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Liễu đề nghị toàn hệ thống chính trị và nhân dân phường tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các chi bộ, Ban Công tác Mặt trận cần bám sát cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của người dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội nhằm tạo sự đồng thuận trong các nhiệm vụ chính trị.

Nhân dân phường Cầu Giấy trải nghiệm các hoạt động văn hoá tại ngày hội. Ảnh: Công Sơn

Đồng thời, gắn bảo tồn di sản văn hóa với xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Các bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban bảo vệ di tích trong công tác quản lý, tôn tạo, đẩy mạnh số hóa dữ liệu di sản gắn với giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi. Mỗi gia đình, tổ dân phố thực hiện nghiêm Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, xây dựng nếp sống người Cầu Giấy - Hà Nội thanh lịch, văn minh, nghĩa tình.