Đoàn kết là nền tảng để xây dựng cộng đồng dân cư phát triển

Chương trình văn nghệ tại ngày hội.

Sáng 10/11, đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và chính quyền địa phương cùng đông đảo Nhân dân thôn Ân Phú, xã Mai Hoa tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thôn Ân Phú hiện có 403 hộ với 1.517 nhân khẩu. Sau sáp nhập và đi vào hoạt động ổn định, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn đã từng bước củng cố sự đồng thuận, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, phát triển.

Trong năm 2026, thôn đã vận động Nhân dân thực hiện chuyển đổi, tích tụ 27,8 ha đất sản xuất; duy trì hoạt động của 3 hợp tác xã, trong đó có HTX Nuôi ong lấy mật Ân Phú. Các phong trào xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp được triển khai với nhiều việc làm cụ thể như vệ sinh 29 tuyến đường, chỉnh trang 403 vườn hộ, trồng mới 1,5 km đường hoa và trồng bổ sung 800m đường hoa hiện có. Nhà văn hóa thôn được chỉnh trang với nguồn xã hội hóa 40 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đình Minh – Bí thư Chi bộ thôn Ân Phú phát biểu tại ngày hội.

Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,74%. Các hoạt động văn nghệ, thể thao, chăm lo hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Chung vui với bà con, đồng chí Nguyễn Đình Dũng - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, những nỗ lực của cán bộ và Nhân dân thôn Ân Phú trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và chăm lo an sinh xã hội. Đồng chí nhấn mạnh, đoàn kết là nền tảng để cộng đồng dân cư vượt qua khó khăn, huy động sức dân và tạo đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở, nhất là sau quá trình sáp nhập địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Dũng phát biểu tại ngày hội.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, kịp thời lắng nghe, giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân. Qua đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, chung sức xây dựng thôn Ân Phú ngày càng phát triển, trở thành khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Đoàn công tác của tỉnh tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận thôn Ân Phú.