Từ đoàn kết đến những việc làm thiết thực

Năm 2026, dù phải thích ứng với địa bàn và quy mô dân cư mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Lào Cai vẫn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh, trật tự.

Tinh thần đoàn kết được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực: hiến đất mở đường, góp công xây dựng công trình công cộng, giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo và chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cho biết, thông qua vận động Nhân dân hiến đất, góp công xây dựng hạ tầng và triển khai các mô hình tự quản, Mặt trận các cấp đã phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, khơi dậy nội lực trong cộng đồng. Người dân ngày càng chủ động tham gia, giám sát và thụ hưởng thành quả từ các chương trình mục tiêu quốc gia.

Nhân dân xã Mậu A giao lưu văn hoá, thể thao nhân Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Trong 9 tháng năm 2026, hội viên nông dân và Nhân dân toàn tỉnh đã hiến trên 372.674 m² đất, đóng góp hơn 87.956 ngày công xây dựng hạ tầng nông thôn, chỉnh trang đô thị. Những mét vuông đất tự nguyện hiến tặng, những ngày công đóng góp cho cộng đồng đã góp phần mở rộng đường giao thông, xây dựng công trình công cộng, làm đổi thay diện mạo nhiều thôn, bản.

Cùng với đó, các mô hình bảo vệ môi trường tiếp tục được nhân rộng. Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ xây dựng mới 90 mô hình vệ sinh môi trường, thực hiện hơn 200 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; trồng 117 tuyến đường hoa với tổng chiều dài hơn 72 km và gắn biển 998 hộ “Nhà sạch, vườn đẹp”. Từ những tuyến đường hoa, đường điện chiếu sáng đến các tổ thu gom rác thải, ý thức và trách nhiệm của người dân đối với nơi mình sinh sống ngày càng được nâng lên.

Người dân sôi nổi tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Các tổ chức thành viên của Mặt trận tích cực hỗ trợ người dân xây dựng mô hình sản xuất, thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ thành lập 39 tổ hợp tác, 27 hợp tác xã, 8 doanh nghiệp nông nghiệp và xây dựng 71 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ thành lập 15 hợp tác xã, 66 tổ hợp tác và 108 mô hình sinh kế, với kinh phí hơn 718 triệu đồng. Tỉnh đoàn xây dựng 16 mô hình thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ thành lập 16 doanh nghiệp, hợp tác xã.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng được gắn với chương trình OCOP và xúc tiến thương mại. Hơn 200 sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương được hỗ trợ kết nối, tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, mở rộng cơ hội đưa sản phẩm vùng cao đến với thị trường.

Chung tay để không ai bị bỏ lại phía sau

Nếu những con đường mới thể hiện sức dân trong xây dựng hạ tầng thì những mái nhà mới, những phần quà trao tận tay người khó khăn là minh chứng cho nghĩa tình, sự sẻ chia trong cộng đồng.

Năm 2026, tổng nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đạt hơn 48 tỷ đồng, trong đó phân bổ trên 27 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn. Mặt trận các cấp vận động nguồn lực xây mới 282 nhà Đại đoàn kết, phối hợp hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 157 hộ là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Nhân dân xã Mù Cang Chải dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn hệ thống Mặt trận đã trao 163.944 suất quà, tổng trị giá trên 136,8 tỷ đồng. Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hơn 5.050 suất quà, trị giá trên 2,1 tỷ đồng tiếp tục được trao tới các gia đình chính sách, người có công.

Sự sẻ chia còn hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dịp khai giảng năm học mới, MTTQ tỉnh phối hợp trao hỗ trợ cho 1.040 học sinh với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, 500 em được tặng xe đạp, cặp sách từ nguồn tài trợ của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; 540 em được hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh.

Các tổ chức chính trị - xã hội cũng chung tay xây dựng, sửa chữa 30 căn nhà cho đoàn viên, hội viên và các gia đình khó khăn. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh huy động hơn 1,4 tỷ đồng, nhận đỡ đầu mới trên 70 trẻ em mồ côi.

Nhân dân các địa phương trong tỉnh thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Đặc biệt, trước thiệt hại do thiên tai, mưa lũ, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được phát huy. Từ đầu năm đến ngày 30/8/2026, Mặt trận các cấp đã phân bổ hơn 16 tỷ đồng hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, trong đó có hơn 2.300 hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, các trường hợp có người chết, bị thương nặng và gia đình cần hỗ trợ khôi phục sản xuất. Mặt trận tỉnh cũng hỗ trợ 3 tỷ đồng giúp Nhân dân tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất.

Những con số ấy không chỉ phản ánh nguồn lực được huy động mà còn cho thấy sức lan tỏa của tinh thần đoàn kết. Khi một gia đình gặp hoạn nạn, cả cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ, qua đó tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt.

Phát huy sức dân từ mỗi khu dân cư

Bên cạnh công tác vận động, hỗ trợ, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở; qua đó củng cố sự đồng thuận và nâng cao ý thức tự quản của người dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai vui chung Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân xã Lâm Thượng năm 2026.

Tại thôn Thính Chéng, xã Mường Khương, việc sáp nhập hai thôn Lao Hầu và Thính Chéng thành một khu dân cư với hơn 300 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Bố Y, đặt ra yêu cầu thống nhất nếp sinh hoạt và gìn giữ bản sắc văn hóa. Trước thực tế đó, Ban Công tác Mặt trận thôn đã vận động người dân cùng xây dựng quy ước trên cơ sở kế thừa các nội dung phù hợp, đồng thời bổ sung quy định về sử dụng nhà văn hóa, quản lý không gian công cộng, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự và thực hiện nếp sống văn minh.

Ông Hù Chẩn Phìn - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thính Chéng cho biết: “Việc xây dựng quy ước giúp nâng cao ý thức chấp hành các quy định chung, tạo sự thống nhất trong cộng đồng. Các ý kiến của người dân được tiếp thu, góp phần gắn kết các gia đình trong thôn sau sáp nhập”.

Nhân dân xã Khao Mang tham gia làm đường giao thông nông thôn

Từ sự đồng thuận ấy, các mô hình tự quản tiếp tục được duy trì, nhân rộng. Toàn tỉnh hiện có 619 mô hình khu dân cư tự quản, đoàn kết; 461 mô hình bảo vệ môi trường, phân loại rác thải, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; 453 mô hình về an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và 386 mô hình “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Những mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, hạnh phúc”, “Dòng họ tự quản”, “Thôn, bản không ma túy”, “Chi hội không ma túy”, tổ liên gia tự quản, camera an ninh... đang đưa tinh thần đoàn kết đi vào từng ngõ xóm, dòng họ, gia đình. Người dân cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự, chủ động phòng ngừa, phát hiện những vấn đề nảy sinh, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Các tổ chức chính trị - xã hội cùng chung tay xây dựng, sửa chữa nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, MTTQ tỉnh chú trọng phát huy vai trò của các hội quần chúng và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, 500 suất quà, trị giá 500 triệu đồng đã được trao tới người có uy tín. Đây là những hạt nhân quan trọng trong tuyên truyền, vận động, kết nối cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Ông Sùng A Khua, người có uy tín ở xã Lao Chải, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Phước khẳng định, vai trò của MTTQ không chỉ ở công tác tuyên truyền, vận động mà còn ở khả năng tập hợp, kết nối và tổ chức để sức dân được phát huy đúng hướng. Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Qua đó, tạo đồng thuận, huy động nguồn lực trong Nhân dân, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và nâng cao đời sống người dân.

MTTQ các cấp tỉnh Lào Cai tập hợp, kết nối và tổ chức để sức dân được phát huy đúng hướng.

Từ những con đường được mở rộng bằng sức dân, những ngôi nhà Đại đoàn kết được dựng lên đến các mô hình tự quản giữ bình yên cho thôn, bản, tất cả đều bắt nguồn từ sự đồng lòng và trách nhiệm cộng đồng. Trong không gian dân cư mới sau sắp xếp, tinh thần đoàn kết chính là sợi dây gắn kết các gia đình, tạo nên sức mạnh nội sinh để Lào Cai xây dựng những khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình và phát triển bền vững.