Đoàn kết, khơi dậy nội lực trong cộng đồng

Bí thư Chi bộ thôn Sơn Hà, xã Nga An thăm hỏi, nắm bắt tình hình sản xuất, đời sống của người dân trong thôn.

Khơi dậy nội lực từ sức dân

Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động Nhân dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang KDC, bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa. Nhiều phần việc được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, phát huy tinh thần tự nguyện và trách nhiệm cộng đồng.

Giai đoạn 2021-2025, Nhân dân trong tỉnh đã hiến hơn 1,9 triệu m2 đất; tự nguyện di dời, phá dỡ khoảng 700 nhà ở và hơn 2.400 công trình phụ trợ, trị giá hơn 150 tỷ đồng. Cùng với đó, người dân đóng góp hơn 900 tỷ đồng tiền mặt và hơn 870 nghìn ngày công lao động, trị giá khoảng 320 tỷ đồng XDNTM.

Cùng với vận động nguồn lực, MTTQ tỉnh chú trọng triển khai các hoạt động gắn với chương trình mục tiêu quốc gia. Một trong những cách làm được MTTQ các cấp quan tâm là xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản trong cộng đồng. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã xây dựng 200 mô hình “KDC tự quản về an toàn thực phẩm”, 31 mô hình “KDC sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” và 300 mô hình KDC tự quản bảo vệ môi trường. MTTQ các cấp cũng tổ chức 15 hội nghị tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch cho gần 1.800 đại biểu; truyền thông về an toàn giao thông cho 15.500 người. Thông qua các mô hình, người dân được trực tiếp bàn bạc, lựa chọn nội dung, cách làm và giám sát kết quả; qua đó phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm, nâng cao ý thức tự quản ở KDC.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Trường Trịnh Đăng Vĩnh, khi hoạt động mặt trận gắn với những phần việc cụ thể, sức dân được khơi dậy và lan tỏa. Sau hơn 1 năm hoạt động, MTTQ xã đã phối hợp trao 742 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 4 nhà Đại đoàn kết; vận động các quỹ và nguồn lực thực hiện an sinh xã hội với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Cùng với đó, MTTQ xã tổ chức 23 cuộc giám sát, 5 hội nghị phản biện xã hội, tổng hợp 25 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Những kết quả này góp phần khẳng định vai trò của mặt trận trong chăm lo đời sống, phát huy dân chủ và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Đổi mới phương thức tuyên truyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

Nếu ở cơ sở, các mô hình và phần việc cụ thể tạo sức lan tỏa trong cộng đồng thì việc đổi mới phương thức tuyên truyền giúp chủ trương, chính sách đến với người dân nhanh chóng, rộng rãi hơn. MTTQ các cấp trong tỉnh từng bước kết hợp tuyên truyền trực tiếp với ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả các trang thông tin điện tử, fanpage và mạng xã hội.

Trong 10 tháng năm 2026, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã đăng tải 22.336 tin, bài và 575 video, phóng sự trên các trang thông tin điện tử, fanpage; phối hợp với các cơ quan báo chí đăng tải 1.480 tin, bài và 96 phóng sự chuyên đề về hoạt động mặt trận, đoàn, hội các cấp. Qua đó, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, đồng thời tạo thêm kênh để người dân phản ánh vấn đề phát sinh, đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp.

Cùng với đổi mới tuyên truyền, MTTQ các cấp chú trọng phát huy dân chủ, nâng cao vai trò giám sát của Nhân dân trong thực hiện chương trình.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương khẳng định: Vai trò của MTTQ không chỉ ở công tác tuyên truyền, vận động mà còn ở khả năng tập hợp, kết nối và tổ chức để sức dân được phát huy đúng hướng. Thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nhân rộng mô hình tự quản hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội. Qua đó, tạo sự đồng thuận, huy động nguồn lực trong Nhân dân, chung sức thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.