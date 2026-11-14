Đoàn kết, hợp tác, thúc đẩy doanh nghiệp Tân Ninh phát triển

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đại hội.

Hiện nay, xã Tân Ninh có 120 doanh nghiệp đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực như khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất linh kiện điện tử, dệt may, xây dựng, thương mại và dịch vụ. Trong đó, có 3 doanh nghiệp FDI, thu hút hàng nghìn lao động.

Từ đầu năm đến nay, địa phương có thêm 26 doanh nghiệp thành lập mới và 1 hợp tác xã. Cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và đóng góp vào ngân sách địa phương.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Hợp tác - Phát triển bền vững”, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Doanh nghiệp xã Tân Ninh tập trung củng cố tổ chức, phát triển hội viên, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, vững mạnh.

Trọng tâm là phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; làm cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, kịp thời phản ánh, đề xuất tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, Hội đẩy mạnh kết nối, xúc tiến thương mại, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh. Qua đó, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội tại địa phương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Tân Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031; bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và ủy ban Kiểm tra. Ông Lê Minh Hải được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Tân Ninh.