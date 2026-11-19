Tiết mục văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư Đồng Xá, xã Xuân Dương, Thái Nguyên.

Giá trị văn hóa được hun đúc qua lịch sử dân tộc

Văn hóa không chỉ được nhận diện qua di sản, phong tục, tập quán, tiếng nói, trang phục hay những làn điệu dân ca, mà còn hiện diện trong cách con người ứng xử với nhau, tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia và ý thức gắn bó với cộng đồng. Đó cũng chính là những biểu hiện bền vững của tinh thần đoàn kết - một giá trị văn hóa được hun đúc qua lịch sử dân tộc.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết: Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, đoàn kết đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Trong đời sống hôm nay, giá trị ấy tiếp tục được thể hiện qua tình làng nghĩa xóm, sự đồng lòng xây dựng quê hương, chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, giữ gìn môi trường và xây dựng nếp sống văn minh. Đoàn kết không chỉ là sức mạnh cộng đồng mà còn là nét văn hóa đặc sắc, khẳng định chiều sâu văn hóa trong đời sống nhân dân.

Ở Thái Nguyên, nơi có nhiều dân tộc cùng sinh sống, sự gắn bó giữa các cộng đồng được vun đắp qua những hoạt động văn hóa gần gũi. Tại các xã, phường, nhiều câu lạc bộ hát Soọng Cô, hát Then, hát Lượn, đàn Tính, múa Tắc Xình, thể thao quần chúng... tạo không gian để các thế hệ gặp gỡ, giao lưu, cùng gìn giữ bản sắc và kết nối cộng đồng sau những giờ lao động.

Theo số liệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, toàn tỉnh hiện có hơn 2.000 mô hình văn hóa hoạt động hiệu quả, cùng hệ thống câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì rộng khắp ở các khu dân cư.

Từ những hoạt động ấy có thể thấy, văn hóa và đoàn kết luôn gắn bó, bổ trợ cho nhau. Khi người dân cùng tham gia hoạt động văn hóa, chia sẻ niềm vui, trao truyền những giá trị truyền thống, tình cảm và sự gắn kết cộng đồng cũng được bồi đắp. Chính nền tảng ấy tạo môi trường để văn hóa được gìn giữ, phát huy một cách tự nhiên, bền vững.

Để văn hóa và tinh thần đoàn kết cùng lan tỏa

Việc kết nối Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mở ra yêu cầu đổi mới cách tổ chức hoạt động ở cơ sở, đưa văn hóa trở thành một phần sinh động trong đời sống cộng đồng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có thêm chiều sâu văn hóa; Ngày Văn hóa Việt Nam được cảm nhận từ chính những mối quan hệ gần gũi, những hoạt động thiết thực và các giá trị được người dân cùng gìn giữ, thực hành.

Người dân tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tổ dân phố Bắc Sơn, phường Phúc Thuận.

Chia sẻ niềm vui trước thành công của Liên hoan Nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát đại đoàn kết” lần thứ nhất năm 2026, vừa được tổ chức tại phường Quyết Thắng, đồng chí Trần Xuân Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quyết Thắng, cho biết: Liên hoan được tổ chức nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, theo tinh thần kết nối hai ngày hội thành hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thêm không gian để người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa ngay tại khu dân cư. Với vai trò của Mặt trận Tổ quốc, chúng tôi xác định đây cũng là dịp tăng cường tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần tự quản, ý thức trách nhiệm và sự chung sức của mỗi người trong xây dựng cộng đồng. Tinh thần từ những hoạt động trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết sẽ tiếp tục được duy trì trong đời sống thường ngày của nhân dân.

Đồng chí Hoàng Thị Ngọc Lan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên, cho rằng: Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã mở rộng không gian văn hóa của hai sự kiện. Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng ở việc tôn vinh những giá trị truyền thống, thành tựu sáng tạo hay các hoạt động nghệ thuật, mà còn hướng tới đời sống cộng đồng - nơi tinh thần đoàn kết được vun đắp mỗi ngày.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cũng được mở rộng nội hàm, không chỉ là dịp gặp gỡ, tổng kết phong trào, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, mà còn trở thành không gian để các giá trị văn hóa được thể hiện, giao lưu và lan tỏa.

Khi Ngày Văn hóa Việt Nam được kết nối với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, văn hóa có thêm điểm tựa từ cộng đồng. Khi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được bồi đắp bằng các giá trị văn hóa, tình cảm gắn bó giữa con người với con người càng thêm sâu sắc.

Sự kết hợp ấy không chỉ làm phong phú ý nghĩa của hai sự kiện, mà còn khẳng định một điều: Gìn giữ văn hóa cũng chính là gìn giữ tình đoàn kết; vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng là bảo tồn và phát huy một giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.