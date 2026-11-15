Đoàn kết, đồng thuận tạo động lực phát triển xã Đông Anh

Đồng chí Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Xuân Trạch, xã Đông Anh. Ảnh: Mai Khôi.

Thôn Xuân Trạch hiện có 1.104 hộ gia đình với khoảng 4.000 nhân khẩu. Năm 2026, phát huy tinh thần đoàn kết, người dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và các phong trào thi đua tại địa phương. Hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất tiếp tục được duy trì; gần 100 hộ được tiếp cận nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 5 tỷ đồng. Bốn quỹ vận động trong năm đều vượt kế hoạch, đạt tổng số tiền 84,88 triệu đồng, bằng 111,2% kế hoạch.

Theo ông Lê xuân Chanh, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Xuân Trạch, phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực, với 1.086/1.104 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 98,4%. Cùng với đó, các hoạt động tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ Bảy hằng tuần, chăm sóc đường hoa, vườn hoa, chỉnh trang khuôn viên đình làng và nhà văn hóa được duy trì thường xuyên. Mô hình “Tiếng kẻng bình yên” và các nhóm thông tin của thôn góp phần giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm và lừa đảo trên không gian mạng.

Đồng chí Vũ Đăng Định tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Xuân Trạch. Ảnh: Mai Khôi.

Đáng chú ý, tinh thần đoàn kết, đồng thuận của người dân được thể hiện rõ trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn. Trong năm qua, nhân dân thôn Xuân Trạch đã phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng với diện tích hơn 20ha, phục vụ triển khai các dự án như cầu Tứ Liên, khu đô thị thông minh và khu đô thị mới Vinhomes Cổ Loa.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Vũ Đăng Định ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Xuân Trạch đạt được, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chung. Đồng chí nhấn mạnh, sự ủng hộ của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng đã góp phần quan trọng bảo đảm tiến độ triển khai dự án cầu Tứ Liên. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối giao thông cho khu vực Đông Anh nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

Lãnh đạo xã Đông Anh tặng hoa chúc mừng thôn Xuân Trạch nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ảnh: Mai Khôi.

Đồng chí Vũ Đăng Định đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân xã Đông Anh tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn; phát huy quyền làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân. Đồng thời, chú trọng gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh, an toàn, xanh, sạch, đẹp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, kịp thời lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Dịp này, lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quà tặng 10 hộ gia đình tiêu biểu; lãnh đạo xã Đông Anh biểu dương, khen thưởng 10 hộ gia đình gương mẫu trong công tác giải phóng mặt bằng. Thôn Xuân Trạch biểu dương 10 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu và 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào tại địa phương.

Đồng chí Vũ Đăng Định tặng quà cho các gia đình tiêu biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Xuân Trạch. Ảnh: Mai Khôi.

Đặc biệt, dịp này, thôn Xuân Trạch và các mạnh thường quân đã trao kinh phí 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Tươi, người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng nhà nhân ái.