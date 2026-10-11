Đoàn kết, đổi mới, đưa cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai vươn xa

Doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, đóng góp phát triển địa phương

Sáng 11/10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031, với sự tham dự của hơn 120 doanh nhân đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới và bầu Ban Chấp hành khóa IV.

Ra mắt Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, cho biết nhiệm kỳ vừa qua diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động. Những khó khăn về thị trường, chi phí đầu vào, sức mua cùng áp lực cạnh tranh đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trước những thách thức đó, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Gia Lai đã nỗ lực thích ứng, đổi mới phương thức quản trị, duy trì hoạt động và tìm kiếm cơ hội phát triển. Dù quy mô, lĩnh vực kinh doanh khác nhau, các doanh nghiệp đều hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, tạo việc làm, đóng góp cho ngân sách và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Doanh nhân Nguyễn Thị Sen tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Không chỉ đóng góp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội. Theo thông tin tại Đại hội, kinh phí đóng góp cho công tác này đạt bình quân từ 50-70 tỷ đồng mỗi năm, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và người dân địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận hoạt động của Hiệp hội vẫn còn những mặt chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của hội viên. Công tác tập hợp, kết nối doanh nghiệp có lúc chưa thường xuyên; việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiết thực, phát huy vai trò đại diện và duy trì sự tham gia tích cực của hội viên cần tiếp tục được cải thiện.

Theo bà Nguyễn Thị Sen, việc nhìn nhận những hạn chế không nhằm phủ nhận nỗ lực đã qua mà là cơ sở để Hiệp hội xác định rõ những vấn đề cần thay đổi, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh Gia Lai sau sáp nhập có không gian phát triển rộng hơn, cộng đồng doanh nghiệp đứng trước nhiều cơ hội mở rộng thị trường, kết nối đối tác và phát triển các lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, những cơ hội này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, khả năng liên kết và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Vì vậy, Hiệp hội cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước; kịp thời tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị và đồng hành tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Kiện toàn tổ chức, hướng đến hoạt động thực chất

Một trong những nội dung trọng tâm của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm lựa chọn những doanh nhân có tâm huyết, uy tín, năng lực và trách nhiệm với cộng đồng doanh nghiệp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IV, đồng thời kiện toàn Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra Hiệp hội. Doanh nhân Nguyễn Thị Sen tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, doanh nhân Nguyễn Thị Sen thay mặt Ban Chấp hành khóa mới trân trọng tiếp nhận sự tín nhiệm và kỳ vọng của Đại hội, đồng thời khẳng định sẽ cụ thể hóa niềm tin đó bằng hành động, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả hoạt động thực chất trong suốt nhiệm kỳ.

Bà Nguyễn Thị Sen nhấn mạnh, xây dựng Hiệp hội vững mạnh không phải là trách nhiệm riêng của Chủ tịch hay Ban Chấp hành mà cần sự chung tay của toàn thể hội viên. Vì vậy, bà mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, tích cực tham gia các hoạt động chung, tăng cường liên kết, hợp tác và hỗ trợ nhau cùng phát triển.

"Với tinh thần “Đoàn kết - Hợp tác - Đổi mới - Phát triển”, tôi tin tưởng nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò và vị thế của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai trong cộng đồng doanh nghiệp", bà Nguyễn Thị Sen nhấn mạnh.

Hơn 120 doanh nhân đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hiệp hội xác định cần đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả và gần gũi hơn với hội viên. Các chương trình, kế hoạch phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, hướng đến những giá trị cụ thể thay vì chỉ dừng lại ở các hoạt động giao lưu, gặp gỡ.

Theo định hướng được nêu tại Đại hội, Hiệp hội sẽ chú trọng củng cố tinh thần đoàn kết, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, kết nối đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường. Đồng thời, tổ chức cần phát huy tốt hơn vai trò tiếp nhận, tổng hợp tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của hội viên, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi.

Cùng với trách nhiệm của tổ chức Hiệp hội, mỗi doanh nghiệp cũng cần chủ động đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường liên kết và hướng đến phát triển bền vững. Việc tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền lợi người lao động và thực hiện trách nhiệm xã hội tiếp tục là những yếu tố quan trọng để xây dựng hình ảnh doanh nhân Gia Lai năng động, bản lĩnh và có trách nhiệm.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Công Thương ghi nhận tại Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai:

Ngày 11/10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội có sự tham dự của hơn 120 doanh nhân đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Bà Trần Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, doanh nghiệp xuất khẩu cà phê quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ban Thư ký Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo.

Dù quy mô, lĩnh vực kinh doanh khác nhau, các doanh nghiệp đều hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, tạo việc làm, đóng góp cho ngân sách và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031 là những doanh nhân có tâm huyết, uy tín, năng lực và trách nhiệm với cộng đồng doanh nghiệp.

Đại hội khóa IV không chỉ kiện toàn bộ máy lãnh đạo mà còn đặt ra yêu cầu chuyển biến rõ nét hơn trong hoạt động của Hiệp hội. Hiệu quả nhiệm kỳ mới sẽ được thể hiện qua khả năng tập hợp hội viên, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những vấn đề thực tế và tạo thêm cơ hội hợp tác, phát triển.