Đoàn kết để xây dựng đô thị ngày càng văn minh

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tổ dân phố 6 (phường Hà Huy Tập).

Lãnh đạo phường Hà Huy Tập tặng hoa chúc mừng tổ dân phố 6.

Tối 8/11, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại tổ dân phố 6 (phường Hà Huy Tập).

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Tổ dân phố 6 có 654 hộ với 2.577 nhân khẩu. Thời gian qua, cùng với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân tổ dân phố 6 đã thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đô thị văn minh.

Ông Trần Hải Bằng - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 6, phường Hà Huy Tập báo cáo kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Công tác chỉnh trang khu dân cư được quan tâm với các công trình như trồng hoa, lắp đặt đèn trang trí, hệ thống đường điện thắp sáng làng quê. Phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, “Ngày chủ nhật xanh” được duy trì thường xuyên. Tổ dân phố tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. 98,8% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, với 1.654 suất quà được trao tặng trong năm 2026 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật, yếu thế. Hệ thống cơ sở hạ tầng, đường giao thông và các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng ngày càng được quan tâm đầu tư; quốc phòng - an ninh được đảm bảo.

Phát biểu chung vui với bà con tổ dân phố 6, phường Hà Huy Tập, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Triển khai hiệu quả các mục tiêu đề ra tại nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu chung vui với người dân tổ dân phố 6.

Cùng với đó, quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, khu dân cư đoàn kết, an toàn, văn minh; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao trách nhiệm công dân trên không gian mạng. Qua đó, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, hiện đại, thích ứng với yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo phường Hà Huy Tập đã trao các phần quà hỗ trợ tới các hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Hà Huy Tập trao bằng công nhận tổ dân phố 6 đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa năm 2026.

Tối 8/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Thành Sen phối hợp Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 32 tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11/2026). Tham dự ngày hội có đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo phường Thành Sen và đông đảo cán bộ, Nhân dân tổ dân phố 32.

Đại biểu tham dự ngày hội

Tổ dân phố 32 có 687 hộ dân với hơn 3.000 nhân khẩu. Năm 2026, mặc dù đối mặt với không ít khó khăn sau quá trình sáp nhập, song với sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và tinh thần đồng thuận, đoàn kết của Nhân dân, các phong trào, cuộc vận động tại khu dân cư tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng.

Lãnh đạo phường Thành Sen tặng hoa chúc mừng tổ dân phố 32.

Ban Công tác Mặt trận và các chi đoàn, chi hội được kiện toàn, ổn định tổ chức, phát huy vai trò trong tập hợp, vận động Nhân dân. Các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, an sinh xã hội được quan tâm.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục lan tỏa với tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2026 đạt 98%. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng.

Ông Lê Đình Cường - Tổ trưởng tổ dân phố 32 ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và báo cáo các phong trào thi đua, cuộc vận động tại khu dân cư.

Đặc biệt, việc tổ chức thành công Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động cộng đồng đã góp phần tăng cường sự gắn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân đối với công việc chung.

Ông Nguyễn Phi Việt - người dân tổ dân phố 32 phát biểu ý kiến tại ngày hội.

Tại ngày hội, cán bộ và Nhân dân tổ dân phố 32 cùng nhìn lại những kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”; thực hiện tốt nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội và giữ vững tỷ lệ gia đình văn hóa trên 98%.

Đồng chí Trần Quang Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen phát biểu chia vui tại ngày hội.

Phát biểu chia vui tại ngày hội, đồng chí Trần Quang Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen ghi nhận, biểu dương những kết quả tổ dân phố 32 đạt được trong năm 2026; đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân trong quá trình sáp nhập, ổn định tổ chức và triển khai các phong trào thi đua tại khu dân cư.

Thời gian tới, đề nghị tổ dân phố tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh vận động Nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo phường Thành Sen trao quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn tổ dân phố 32.