Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhìn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận, chúng ta càng thêm nhận thức sâu sắc giá trị của tinh thần đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước.

Cội nguồn sức mạnh của dân tộc

Ngày 18-11 hằng năm, kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận, mà còn là thời điểm để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nhìn nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, quê hương, đất nước.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại tổ dân phố 13, 14, 16 phường Láng. Ảnh: Phạm Mạnh

Là Thủ đô nghìn năm văn hiến, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia và trái tim của cả nước, Hà Nội có vị trí đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực tiễn cho thấy, sức mạnh của Hà Nội không chỉ nằm ở tiềm lực kinh tế, hệ thống hạ tầng hay những công trình hiện đại, mà trước hết và sâu xa hơn là sức mạnh của con người, của cộng đồng dân cư, của sự đồng thuận giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Một khu phố văn minh được hình thành từ ý thức trách nhiệm của từng hộ gia đình. Một tuyến đường sạch - đẹp được duy trì từ sự tự giác của mỗi người dân. Một cộng đồng an toàn, nghĩa tình được xây dựng từ tinh thần tương trợ, sẻ chia. Một chính quyền gần dân, trọng dân, hiểu dân và vì dân sẽ tạo dựng niềm tin - nền tảng quan trọng nhất để huy động sức mạnh xã hội. Đó chính là biểu hiện sinh động của đại đoàn kết trong đời sống Thủ đô hôm nay.

Giá trị của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không nằm ở hình thức tổ chức hay những lời cổ động, mà được đo bằng sự chuyển biến thực chất trong nhận thức, tình cảm và hành động của mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư.

Ngày hội là dịp để các khu dân cư cùng nhìn lại kết quả xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, đây cũng là diễn đàn để nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến xây dựng địa phương, phản ánh những vấn đề còn tồn tại trong đời sống dân sinh. Đối với Hà Nội, việc phát huy tinh thần Ngày hội cần gắn chặt với những nhiệm vụ cụ thể của quá trình phát triển đô thị.

Trước hết, cần củng cố, tăng cường khối đoàn kết ngay từ cơ ssở, xây dựng các khu dân cư văn hóa, an toàn, nghĩa tình. Mỗi tổ dân phố, mỗi khu dân cư cần trở thành một không gian gắn kết con người, nơi mọi thành viên đều được tôn trọng, lắng nghe và có cơ hội đóng góp cho cộng đồng.

Thứ hai, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Nhân dân không chỉ thụ hưởng thành quả phát triển, mà còn là chủ thể tham gia hoạch định, giám sát và thực hiện các chủ trương, chính sách. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống như quy hoạch, giải phóng mặt bằng, cải tạo chung cư cũ, bảo vệ môi trường, quản lý trật tự đô thị cần được triển khai trên cơ sở công khai, minh bạch, tăng cường đối thoại để tạo sự đồng thuận.

Thứ ba, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận những điều kiện phát triển cơ bản. Một Thủ đô phát triển không thể chỉ được đánh giá bằng những khu đô thị mới hay tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn phải được đo bằng chất lượng cuộc sống, cơ hội phát triển và mức độ hạnh phúc của mỗi người dân.

Thứ tư, xây dựng văn hóa ứng xử, củng cố mối quan hệ “tình làng nghĩa phố”, phát huy tinh thần tương thân tương ái. Trong một đô thị lớn, nơi nhịp sống ngày càng nhanh và quan hệ xã hội ngày càng đa dạng, sự sẻ chia, lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng chính là những giá trị giúp con người không trở nên xa cách.

Động lực xây dựng Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hà Nội đang đứng trước những cơ hội phát triển to lớn, đồng thời phải đối diện với nhiều thách thức: Áp lực dân số, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, yêu cầu chuyển đổi số, bảo tồn di sản, phát triển kinh tế xanh và nâng cao chất lượng quản trị đô thị. Những thách thức ấy không thể được giải quyết chỉ bằng nguồn lực đầu tư hay các giải pháp kỹ thuật, mà đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Trong bối cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và hệ thống Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, hiểu dân, thiết thực và hiệu quả.

Mỗi cán bộ Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; là người lắng nghe, phản ánh trung thực tiếng nói của nhân dân; là hạt nhân vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh cộng đồng.

Đặc biệt, cần gắn các phong trào thi đua yêu nước với những nhiệm vụ trọng tâm của Thủ đô: Xây dựng chính quyền số, xã hội số; phát triển kinh tế tư nhân; bảo vệ môi trường; giữ gìn bản sắc văn hóa; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đại đoàn kết trong thời đại mới cũng đòi hỏi phương thức tập hợp linh hoạt, sáng tạo hơn, nhất là đối với thanh niên, trí thức, doanh nhân, người lao động, đồng bào các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài. Mọi nguồn lực, mọi sáng kiến, mọi tâm huyết vì sự phát triển của Hà Nội cần được trân trọng, khơi dậy và chuyển hóa thành hành động cụ thể.

Một Thủ đô phát triển bền vững phải là một Thủ đô biết kết nối quá khứ với tương lai, truyền thống với hiện đại, tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, phát triển đô thị với bảo tồn văn hóa, quyền lợi cá nhân với trách nhiệm cộng đồng. Và trên tất cả, phải lấy sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo quan trọng đối với hiệu quả phát triển.

Để Hà Nội vươn mình, vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để mỗi người dân Thủ đô thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đại đoàn kết không phải là điều tự nhiên có sẵn, mà phải được vun đắp bằng niềm tin, sự công bằng, tinh thần trách nhiệm và những hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày. Đoàn kết không có nghĩa là không còn khác biệt, mà là biết tôn trọng khác biệt, tìm kiếm điểm tương đồng, cùng hướng tới lợi ích chung của cộng đồng và đất nước.

Từ mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố, mỗi phường, xã đến toàn thành phố, tinh thần đại đoàn kết cần được chuyển hóa thành những việc làm thiết thực: Sống có trách nhiệm, ứng xử văn minh, tích cực tham gia xây dựng địa phương, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo người yếu thế và đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển.

Với truyền thống nghìn năm văn hiến, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Hà Nội có đầy đủ nền tảng để tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Đoàn kết để tạo dựng niềm tin. Đoàn kết để khơi dậy khát vọng. Đoàn kết để biến chủ trương thành hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến khát vọng thành hiện thực. Đó chính là ý nghĩa sâu sắc của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18-11; đồng thời là thông điệp có sức sống lâu bền đối với Hà Nội trên hành trình xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc, xứng đáng với vị thế trái tim của cả nước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Hà Nội đổi mới từ sức dân, phát triển bằng lòng dân và vươn lên nhờ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.