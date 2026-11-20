Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Judo Việt Nam trao thưởng cho các vận động viên. (Ảnh: MINH GIANG)

Judo là một trong những môn thể thao Olympic trọng điểm được tổ chức thi đấu trước lễ khai mạc chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Trong suốt thời gian diễn ra giải từ ngày 15 đến 20/11, các võ sĩ tranh tài ở 32 bộ huy chương.

Theo đó, các vận động viên thi đấu ở 18 hạng cân đối kháng cá nhân, chia đều cho nam và nữ. Các hạng cân nam trải dài từ dưới 50kg đến trên 100kg; các hạng cân nữ từ dưới 40kg đến trên 78kg. Bên cạnh đó, các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung đối kháng đồng đội nam, nữ theo nhóm hạng cân nhẹ và nặng, cùng 10 nội dung quyền Kata, gồm các bài: Nage no Kata, Ju no Kata, Kime no Kata, Katame no Kata và Kodokan Goshin Jutsu.

Một trận đấu hấp dẫn ở nội dung thi đấu của nữ. (Ảnh: MINH GIANG)

Trên thảm đấu Đại hội kỳ này, đoàn Quân đội chiếm ngôi nhất toàn đoàn với 9 Huy chương Vàng. Chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đã không bảo vệ thành công ngôi vị trí này, xếp thứ nhì với thành tích 7 Huy chương Vàng. Đoàn Cần Thơ đứng thứ ba với 6 Huy chương Vàng.

Đánh giá về chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức của giải đấu, ông Nguyễn Hữu An - Phụ trách Bộ môn Judo (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), Tổng Thư ký Liên đoàn Judo Việt Nam cho biết: Tại Đại hội lần này, Ban tổ chức chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, thảm đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế. Công tác vệ sinh sân bãi sạch, đẹp trải thảm hết toàn bộ nhà thi đấu. Hệ thống pano, biểu bảng, trang trí khánh tiết đẹp, trang thiết bị chuẩn, màn hình ti-vi phục vụ trọng tài, bảng điểm chuẩn.

Bên cạnh đó, hệ thống camera của Liên đoàn phục vụ cho công tác trọng tài chất lượng tốt. Tham dự Đại hội có 47 trọng tài đạt chuẩn quốc gia , điều hành các trận đấu chính xác, công bằng. Các vận động viên thi đấu cùng 1 sân, do vậy các trận đấu diễn ra được xem xét các tình huống khi có điểm, tiêu cực, tích cực... Đây là một Đại hội được tổ chức tốt nhất từ trước đến nay.

Các trận đấu của nam diễn ra quyết liệt. (Ảnh: MINH GIANG)

Ông An cũng cho biết thêm : “Kết quả của các Đoàn đạt được tại Đại hội lần này đã phản ánh thực lực của các địa phương. Tuy nhiên trong thi đấu có một số vận động viên được đánh giá cao bất ngờ thua như: ở hạng cân 55kg nam, tuyển thủ Nguyễn Hoàng Thành (Ninh Bình) bất ngờ thất bại trước Nguyễn Văn Thanh (Quân đội) trong trận chung kết, qua đó lỡ cơ hội bảo vệ Huy chương Vàng.

Kết quả này gây bất ngờ bởi Hoàng Thành là đương kim vô địch Đại hội, đồng thời từng giành Huy chương bạc SEA Games 33-2025. Nguyễn Thạch Hải Yến (Vĩnh Long) ở trận chung kết nội dung đối kháng hạng dưới 44kg nữ dẫn điểm trước Nguyễn Thanh Phú Quý (Quân đội) toàn bộ trận đấu, chỉ còn 4 giây thì bị lật ngược thế cờ. Trận đấu tưởng cầm vàng chắc trong tay lại để thua, đấy chính là yếu tố bất ngờ, là cái đẹp của môn võ này”.

Không chỉ là cuộc tranh tài xác định thứ hạng giữa các địa phương, đơn vị, giải đấu còn là đợt đánh giá chuyên môn quan trọng của Judo Việt Nam trong năm 2026. Thông qua kết quả và màn trình diễn của các vận động viên, ban huấn luyện đội tuyển quốc gia sẽ rà soát lực lượng, tuyển chọn những nhân tố kế cận, chuẩn bị cho các đấu trường quốc tế năm 2027 và hướng tới mục tiêu Olympic 2028.