Các đại biểu dự buổi tiếp đoàn.

Tham gia Đoàn có các đồng chí: Lê Xuân Thành, nguyên Cục trưởng Cục Quản trị A (Văn phòng Trung ương Đảng), Phó Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; Thượng tá, NSƯT Thúy Nội, Giảng viên Thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Kham-La Phôm-Ma-Khôt, Bí thư thứ hai, Phòng Tham tán giáo dục-văn hoá, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Đồng chí Su-Pha-Lắc Súc-Păn-Nha, Bí thư thứ hai, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; cán bộ, chuyên viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và 35 lưu học sinh Lào tại Việt Nam…

Đón tiếp Đoàn có đồng chí Trần Đăng An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Ninh Bình; đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh và các sở: Ngoại vụ, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo; đại diện Trường Đại học Hoa Lư cùng 5 sinh viên Lào (đại diện cho 52 sinh viên Lào đang học tập tại trường)…

Đồng chí Trần Đăng An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Ninh Bình phát biểu chào mừng tại buổi tiếp.

Phát biểu chào mừng tại buổi tiếp, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, thay mặt UBND tỉnh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trần Đăng An nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu và các bạn lưu học sinh Lào đến thăm, giao lưu tại Ninh Bình. Đồng chí khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Lào là tài sản vô giá mà hai dân tộc cần tiếp tục gìn giữ, phát huy và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Giới thiệu khái quát về tình hình địa phương, đồng chí cho biết tỉnh Ninh Bình có diện tích khoảng 3.943 km², dân số trên 4,4 triệu người và đường bờ biển dài gần 100 km. Tỉnh hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc từ Cố đô Hoa Lư, vùng đất Thiên Trường đến truyền thống văn hiến Hà Nam, với hệ thống di tích, lễ hội, làng nghề phong phú, tiêu biểu là Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Về phát triển kinh tế - xã hội, năm 2025, kinh tế của tỉnh tăng trưởng 10,65%. Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,31% so với cùng kỳ, xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố; trong đó giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 17,23%, khu vực dịch vụ tăng 9,95%. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với khoảng 20,958 triệu lượt khách và doanh thu ước đạt 21.979 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh chú trọng phát triển sản phẩm OCOP, gìn giữ làng nghề và khuyến khích các mô hình kinh tế dựa trên nguồn lực bản địa…

Đồng chí Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội phát biểu tại buổi giao lưu.

Phát biểu tại buổi giao lưu, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Đinh Công Sỹ trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, đặc biệt có Đền thờ Công chúa nước Lào-biểu tượng sinh động cho tình đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào từ thế kỷ XV.

Chuyến thăm và giao lưu lần này là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường đối ngoại nhân dân, giáo dục truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước cho thế hệ trẻ, đồng thời hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội tổ chức thêm nhiều hoạt động giao lưu ý nghĩa dành cho thanh niên, lưu học sinh hai nước.

Đồng chí Trần Đăng An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Ninh Bình trao bức ảnh lưu niệm cho đoàn.

Các thành viên trong đoàn thành kính dâng hương tại Đền thờ Công chúa nước Lào.

Đoàn thăm quan, nghe hướng dẫn viên giới thiệu về Chùa Bái Đính.

Theo chương trình, Đoàn đi tham quan thực tế tại Đền thờ Công chúa nước Lào, Chùa Bái Đính. Đây là dịp có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết và gắn bó giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; đồng thời, giới thiệu đến các bạn lưu học sinh Lào về truyền thống lịch sử, văn hóa, con người và những nét đặc sắc của quê hương Ninh Bình.

Các đại biểu cùng đoàn chụp ảnh lưu niệm.