Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương tiếp đoàn lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hy Lạp)

Phát biểu tại cuộc gặp, PGS. TS Ngô Quốc Dũng, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã giới thiệu về Nhà trường và mong muốn được Đại sứ quán quan tâm, hỗ trợ kết nối thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo giữa Học viện với các cơ sở giáo dục, đào tạo tại Hy Lạp.

Hiện nhà trường có các chương trình cung cấp học bổng nhằm thu hút nhân tài tới trường nghiên cứu, làm việc, chuyển giao công nghệ.

Tiếp đoàn, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã giới thiệu tình hình hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hy Lạp trên các lĩnh vực đào tạo chuyên ngành. Thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thu hút nhân tài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác của Đại sứ quán.

Trên cơ sở nhu cầu hợp tác của Học viện, Đại sứ quán sẽ tiến hành nghiên cứu, giới thiệu đối tác phù hợp để hai bên trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác cụ thể.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)