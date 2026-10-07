Đoàn học viên cán bộ chủ chốt Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn thăm làng nghề Thường Tín

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã đến thăm quan và tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh tại hai làng nghề tiêu biểu: Chăn ga gối đệm Trát Cầu và lược sừng Thụy Ứng. Qua đó, đoàn công tác nước bạn Lào cảm nhận rõ hơn truyền thống cần cù, khéo léo và tinh thần sáng tạo của người lao động, sự vận động của các làng nghề trong quá trình thích ứng với thị trường, đổi mới công nghệ và nâng cao giá trị sản phẩm.

Lãnh đạo xã Thường Tín tặng quà lưu niệm Đoàn học viên cán bộ chủ chốt Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn nhân buổi làm việc. Ảnh: PV

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của xã; giới thiệu một số nét đặc trưng về lịch sử, văn hoá, làng nghề của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh: Xã luôn coi trọng việc phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đoàn học viên cán bộ chủ chốt Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn làm việc với xã Thường Tín chiều 7-10. Ảnh: PV

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Thường Tín đã thành lập mới 24 công đoàn cơ sở, phát triển mới 1.296 đoàn viên. Đến nay, toàn xã có 48 công đoàn cơ sở với 4.501 đoàn viên. Bên cạnh đó, công đoàn còn chăm lo cho 1.228 lượt đoàn viên, người lao động và thân nhân với tổng kinh phí 945 triệu đồng.

Đồng thời, công đoàn xã còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như “Bữa cơm công đoàn”, chăm lo các trường hợp khó khăn, tai nạn lao động và gia đình chính sách. Chủ động đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số; hướng dẫn đoàn viên sử dụng các nền tảng số, từng bước áp dụng phương thức làm việc không giấy tờ.

Đặc biệt, công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, phát hiện và giới thiệu 23 đoàn viên ưu tú, trong đó 10 đồng chí đã được kết nạp Đảng. Đây là kết quả rất có ý nghĩa, thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn không chỉ chăm lo người lao động mà còn trong xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở.

Đoàn học viên cán bộ chủ chốt Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn thăm làng nghề xã Thường Tín. Ảnh: PV

Tiếp đó, hai bên đã cùng trao đổi kinh nghiệm thực tiễn hoạt động của tổ chức công đoàn, công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hoạt động đối ngoại nhằm tăng cường xây dựng, vun đắp tình hữu nghị, mối quan hệ đoàn kết, hợp tác chiến lược, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ hai nước, qua đó góp phần gìn giữ và phát triển mối quan hệ thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.