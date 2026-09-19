Đoàn Hàn Quốc lần thứ 2 gặp sự cố về quốc ca tại Asiad 20

Các tuyển thủ bóng ném Hàn Quốc không được cử hành quốc ca

Vụ việc ban tổ chức phát nhầm quốc ca Triều Tiên thay vì quốc ca Hàn Quốc trước đó còn chưa kịp lắng xuống thì một sự cố khác lại tiếp tục xuất hiện. Lần này, ban tổ chức hoàn toàn bỏ qua nghi thức cử quốc ca Hàn Quốc và Hồng Kông Trung Quốc, bên cạnh đó để lộ hàng loạt sai sót kỹ thuật trong suốt trận đấu.

Cụ thể, sáng nay (19/9) đội tuyển bóng ném nữ Hàn Quốc vừa chơi trận ra quân tại nhà thi đấu Entrio, tỉnh Aichi. Trước giờ bóng lăn ở phần nghi thức chào cờ, cả quốc ca Hàn Quốc lẫn quốc ca Hồng Kông Trung Quốc đều không được phát lên (Hồng Kông Trung Quốc hát chung quốc ca với Trung Quốc).

Sự im lặng bất thường khiến các tuyển thủ hai bên ngơ ngác nhìn quanh trong sự bối rối khi chương trình cứ thế chuyển thẳng sang phần thi đấu. Sau trận, HLV Lee Gye-cheong bức xúc chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một giải đấu quốc tế mà quốc ca lại không được bật lên. Ngay cả đá tập giao hữu người ta còn phát quốc ca. Thật nực cười và khó hiểu".

Vào trận, các cô gái xứ kim chi hoàn toàn áp đảo đối thủ với chiến thắng hủy diệt 48-16 (tỷ số hai hiệp đều là 24-8). Ngay từ đầu trận, Hàn Quốc nhanh chóng vươn lên dẫn 5-2, sau đó ghi liền 6 bàn để nới rộng cách biệt lên 11-2, sớm định đoạt cục diện trận đấu. Dù giành chiến thắng giòn giã, niềm vui của toàn đội bóng xứ kim chi bị phủ bóng bởi những sự cố từ ban tổ chức giải đấu vì không chỉ vấn đề quốc ca, nhiều lần trong trận bảng điện tử đã hiển thị sai thông tin.

Bảng điện tử đã nhiều lần hiển thị sai thông tin

Ở thời điểm Hàn Quốc đang dẫn trước đối phương hơn 20 điểm, bảng điện tử trong sân bất ngờ nhảy điểm thành hòa 31-31, đi kèm với lỗi đếm thời gian phạt thẻ tạm truất quyền thi đấu của vận động viên. Cầu thủ Ryu Eun-hee than thở với trang Seoul.kr: "Bảng điểm cứ liên tục nhảy sai khiến nhịp độ thi đấu của chúng tôi bị ngắt quãng và ảnh hưởng rất nhiều".

Trước tình trạng này, các VĐV Hàn Quốc đã kêu gọi lãnh đạo thể thao nước nhà lên tiếng để ngăn chặn sự cố tái diễn, làm ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của VĐV. Ủy ban Thể thao Hàn Quốc (KSOC) lập tức gửi khiếu nại đến ban tổ chức đại hội.

Chủ tịch KSOC, Ryu Seung-min nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của sự việc: "Quốc ca là biểu tượng thiêng liêng của một quốc gia. Việc nhầm lẫn hay bỏ quên nghi thức này là điều tuyệt đối không được phép xảy ra tại một đại hội thể thao tầm cỡ châu lục. Chúng tôi nhìn nhận vấn đề này vô cùng nghiêm khắc.

Ưu tiên hàng đầu lúc này là bảo vệ vận động viên để họ toàn tâm thi đấu mà không bị phân tâm bởi các yếu tố bên ngoài, đồng thời yêu cầu ban tổ chức điều tra rõ nguyên nhân và cam kết không để tái diễn những sai sót nghiệp dư như vậy".

Theo ghi nhận của truyền thông Hàn Quốc, ngay sau đó, hai đại diện của ban tổ chức Asiad 20 đã trực tiếp đến văn phòng đoàn Hàn Quốc để đưa ra lời xin lỗi chính thức.