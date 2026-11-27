Trên trang cá nhân, Doãn Hải My đăng tải những bức ảnh ghi lại khung cảnh núi Phú Sĩ nổi bật giữa thiên nhiên Nhật Bản. Kèm theo hình ảnh, cô hào hứng viết: “Thành quả của việc dậy từ 3 giờ sáng”. Chia sẻ ngắn gọn nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người dành lời khen cho khung cảnh tuyệt đẹp cũng như sự chịu khó của người đẹp để có được những bức hình đáng nhớ.

Doãn Hải My rạng rỡ khi check-in thành công núi Phú Sĩ vào sáng sớm. Ảnh: Tiktok NV

Núi Phú Sĩ là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Nhật Bản, đồng thời là điểm đến được đông đảo du khách yêu thích. Tuy nhiên, để bắt gặp khung cảnh đẹp tại địa danh này, thời điểm tham quan và điều kiện thời tiết đóng vai trò quan trọng. Bởi vậy, việc thức dậy từ sáng sớm để có thể ghi lại khoảnh khắc bên ngọn núi nổi tiếng cũng là trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn.

Không chỉ gây chú ý bởi địa điểm check-in, chuyến đi lần này còn giúp Doãn Hải My chia sẻ thêm những khoảnh khắc đời thường với người theo dõi. Thay vì những hình ảnh xuất hiện tại sự kiện hay các hoạt động liên quan đến bóng đá, bà xã Đoàn Văn Hậu mang đến hình ảnh gần gũi hơn qua những trải nghiệm du lịch.

Doãn Hải My trong chuyến đi Nhật Bản. Ảnh: FBNV

Doãn Hải My sinh năm 2001, từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành giải Người đẹp Tài năng. Cô tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 2023, trước khi được công chúng quan tâm rộng rãi hơn với chuyện tình cùng hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Cặp đôi công khai tình cảm vào năm 2022, tổ chức đám cưới tháng 11/2023 và đón con trai đầu lòng vào năm 2024. Kể từ khi kết hôn, cuộc sống gia đình của hai người thường xuyên nhận được sự chú ý. Doãn Hải My cũng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc con trai, đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị chấn thương và trở lại sân cỏ.

Ở thời điểm hiện tại, mỗi hoạt động trên mạng xã hội của Doãn Hải My vẫn thu hút lượng tương tác đáng kể. Loạt ảnh tại Nhật Bản lần này tiếp tục cho thấy sức hút của nàng WAG sinh năm 2001. Đặc biệt, câu chuyện dậy từ 3 giờ sáng để có được những bức hình bên núi Phú Sĩ trở thành chi tiết thú vị, khiến chuyến đi của cô được chú ý hơn.