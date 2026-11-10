Đoàn Hà Tĩnh xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Sáng 10/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao Hà Tĩnh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan, đội ngũ huấn luyện viên và vận động viên.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là sự kiện thể thao lớn của đất nước, quy tụ các đoàn vận động viên đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Đây không chỉ là dịp để các vận động viên tranh tài, khẳng định năng lực chuyên môn mà còn là cơ hội đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện và phát triển thể thao thành tích cao của địa phương.

Đoàn thể thao Hà Tĩnh xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Tham dự đại hội lần này, đoàn Hà Tĩnh có 80 thành viên, trong đó có 63 vận động viên, tranh tài ở 7 môn gồm: điền kinh, bắn súng, karate, pencak silat, muay, rowing và sailing.

Đây là những môn thể thao thế mạnh, được tỉnh quan tâm đầu tư, chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện. Để chuẩn bị cho đại hội, các vận động viên đã tích cực tập luyện, tham gia thi đấu cọ xát tại các giải đấu trong nước, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu.

Theo báo cáo bước đầu, các vận động viên Hà Tĩnh đã giành được 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng ở những môn đã thi đấu trước. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của các vận động viên, đồng thời tạo khí thế, động lực để toàn đoàn tiếp tục phấn đấu trong những nội dung tiếp theo.

Với mục tiêu giành trên 18 huy chương tại đại hội, đoàn thể thao Hà Tĩnh đặt quyết tâm phát huy tối đa năng lực, sở trường của từng vận động viên, thi đấu với tinh thần đoàn kết, tự tin và trách nhiệm; phấn đấu đạt thành tích cao nhất, tiếp tục khẳng định vị thế, sự phát triển của thể thao Hà Tĩnh trên đấu trường trong nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu, chúc mừng đoàn thể thao Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên trong quá trình tập luyện và thi đấu. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi vận động viên khi bước vào tranh tài không chỉ thi đấu vì thành tích cá nhân mà còn mang theo niềm tự hào, hình ảnh và khát vọng vươn lên của Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm; thi đấu trung thực, cao thượng, chấp hành nghiêm các quy định, kỷ luật của Ban Tổ chức. Đội ngũ huấn luyện viên chủ động xây dựng chiến thuật phù hợp, quan tâm chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần và tạo điều kiện tốt nhất để các vận động viên phát huy năng lực, sở trường.

Đồng chí cũng mong muốn mỗi thành viên trong đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn hình ảnh, bản sắc con người Hà Tĩnh; xem mỗi trận đấu, mỗi nội dung thi đấu là cơ hội để thể hiện bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên, góp phần lan tỏa phong trào thể dục thể thao, thúc đẩy sự phát triển của thể thao thành tích cao tỉnh nhà.

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tặng hoa chúc mừng, động viên đoàn thể thao Hà Tĩnh.