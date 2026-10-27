Đoàn Hà Nội xuất quân, quyết giữ ngôi đầu Đại hội Thể thao toàn quốc

Lãnh đạo thành phố Hà Nội, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam tặng hoa cho Trưởng đoàn, các cán bộ và huấn luyện viên của Đoàn Thể thao Hà Nội. Ảnh: Ngân Hà

Ngày 27-10, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Hà Nội tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, động viên, giao nhiệm vụ cho các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên trước ngày lên đường tranh tài.

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Nguyễn Hồng Minh; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Tuấn Long và Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Xuân Tài, Trưởng Đoàn Thể thao Hà Nội tại Đại hội, cùng đại diện các đơn vị và đông đảo cán bộ, chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên thuộc Đoàn Thể thao Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại Lễ xuất quân. Ảnh: Ngân Hà

Quyết giữ vững vị thế số một

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Đồng Tháp, với 48 môn thể thao và 973 bộ huy chương. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước trong năm, đồng thời là dịp đánh giá chất lượng công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và phát triển thể thao thành tích cao của các địa phương, ngành.

Trong nhiều năm qua, thể thao Hà Nội luôn giữ vai trò nòng cốt, đóng góp quan trọng vào thành tích của thể thao Việt Nam tại các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới. Tại SEA Games 33 năm 2025, các vận động viên Hà Nội đóng góp 29 trong tổng số 87 huy chương vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam. Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 năm 2026, các vận động viên thuộc thể thao Thủ đô giành 15 huy chương, gồm 3 huy chương vàng, góp phần vào thành tích chung của thể thao nước nhà.

Đặc biệt, tại Đại hội Thể thao toàn quốc, Hà Nội liên tiếp dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương trong 6 kỳ gần nhất. Kết quả này khẳng định hiệu quả của quá trình đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng phát hiện, đào tạo tài năng và nâng cao chất lượng huấn luyện.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đoàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, Đại hội không chỉ là nơi các vận động viên tranh tài mà còn là dịp đánh giá năng lực chuyên môn, chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện của từng địa phương.

Với truyền thống và vị thế đã được khẳng định, thể thao Hà Nội cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và ý chí quyết tâm, phấn đấu đạt thành tích cao, đóng góp tích cực vào thành công chung của Đại hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, thành tích không chỉ được đo bằng số lượng huy chương mà còn thể hiện ở sự tiến bộ về chuyên môn, chất lượng vận động viên và khả năng đóng góp lâu dài cho thể thao Việt Nam. Hà Nội cần tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, đào tạo thêm nhiều vận động viên xuất sắc, đủ sức cạnh tranh tại các đấu trường quốc tế.

Các vận động viên Hà Nội thể hiện quyết tâm. Ảnh: Ngân Hà

Để hoàn thành nhiệm vụ, lãnh đạo thành phố yêu cầu mỗi thành viên trong đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến; các vận động viên thi đấu tự tin, trung thực, cao thượng, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân Thủ đô.

Cùng với mục tiêu giành thành tích cao, Đại hội cũng là cơ hội để các vận động viên tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ, phát hiện những nhân tố trẻ triển vọng, chuẩn bị lực lượng cho các đấu trường lớn, đặc biệt là Đại hội Thể thao châu Á và Olympic.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đề nghị đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện viên chủ động bảo đảm điều kiện tập luyện, thi đấu, chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho vận động viên; tăng cường kỷ luật, giữ gìn đoàn kết, chấp hành nghiêm Điều lệ Đại hội và các quy định của Ban tổ chức. Mỗi thành viên không chỉ nỗ lực đạt thành tích cao mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người Hà Nội văn minh, thanh lịch, thân thiện và nghĩa tình.

Lãnh đạo thành phố đồng thời khẳng định Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để thể thao thành tích cao phát triển bền vững, ghi nhận những nỗ lực, hy sinh của các thế hệ huấn luyện viên, vận động viên và gia đình trên hành trình chinh phục những đỉnh cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao cờ cho Trưởng đoàn Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài. Ảnh: Ngân Hà

Khát vọng chiến thắng vì màu cờ sắc áo

Theo kế hoạch, Đoàn Thể thao Hà Nội tham dự Đại hội với lực lượng 1.320 thành viên, gồm 255 huấn luyện viên và 1.058 vận động viên, tranh tài ở 44 trong tổng số 48 môn và phân môn thể thao. Đoàn có nhiều môn thế mạnh như bắn cung, bắn súng, cầu mây, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng đá futsal, Muay, golf, boxing, cờ, cử tạ và kiếm quốc tế.

Với lực lượng được tuyển chọn, đào tạo và chuẩn bị qua quá trình tập luyện, thi đấu, Đoàn Thể thao Hà Nội đặt mục tiêu phát huy tối đa năng lực chuyên môn, phấn đấu giành thành tích cao nhất, quyết tâm bảo vệ ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương. Phương châm “Trung thực - Cao thượng - Quyết thắng” được xác định xuyên suốt, gắn mục tiêu thành tích với tinh thần thể thao, ý thức kỷ luật và trách nhiệm của mỗi thành viên.

Huấn luyện viên đội tuyển bóng ném Nguyễn Thanh Tùng thể hiện quyết tâm cùng Ban huấn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Ngân Hà

Đại diện đội ngũ huấn luyện viên, huấn luyện viên Nguyễn Thanh Tùng, môn bóng ném, khẳng định quyết tâm cùng ban huấn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của đoàn.

Theo huấn luyện viên Nguyễn Thanh Tùng, đội ngũ huấn luyện viên sẽ chấp hành nghiêm Điều lệ Đại hội, nội quy và các quy định của Ban tổ chức; chủ động xây dựng phương án chuyên môn phù hợp với từng môn, từng nội dung, tạo điều kiện để vận động viên phát huy tốt nhất năng lực.

“Chúng tôi nguyện đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm, quyết tâm cao nhất đồng hành cùng các vận động viên vì màu cờ sắc áo của thể thao Thủ đô”, huấn luyện viên Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Tuyển thủ karate Hà Nội Hoàng Thị Thu Uyên bày tỏ quyết tâm thi đấu hết mình. Ảnh: Ngân Hà

Thay mặt các vận động viên, tuyển thủ karate Hà Nội Hoàng Thị Thu Uyên bày tỏ quyết tâm thi đấu hết mình, trung thực, cao thượng, tuân thủ nghiêm các quy định của Đại hội và nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân để đạt kết quả tốt nhất.

Đối với mỗi vận động viên, được khoác lên mình màu áo Hà Nội vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm trước sự quan tâm, kỳ vọng của lãnh đạo thành phố, ngành thể thao, gia đình và người hâm mộ. Vì vậy, toàn đội sẽ nỗ lực trong từng nội dung thi đấu, phát huy bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó.

Đoàn Thể thao Hà Nội sẵn sàng bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Ngân Hà

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, lực lượng được tuyển chọn kỹ lưỡng cùng quyết tâm bảo vệ thành tích đã tạo dựng qua 6 kỳ Đại hội liên tiếp, Đoàn Thể thao Hà Nội sẵn sàng bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Mục tiêu không chỉ là giữ vững vị trí dẫn đầu mà còn nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, phát hiện tài năng mới, đóng góp thêm nhiều vận động viên xuất sắc cho thể thao Việt Nam trên hành trình chinh phục các đấu trường khu vực và quốc tế.