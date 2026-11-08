Đoàn Hà Nội dẫn đầu môn Karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Đoàn Hà Nội dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 5 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.

Trận đấu tứ kết nội dung Kumite đồng đội nữ trên 55kg giữa Nguyễn Ngọc My (Đai xanh,TP. Hồ Chí Minh) và Huỳnh Thị Tiên (Đà Nẵng) tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Môn Karate tại Đại hội quy tụ 364 vận động viên, trong đó có 157 nữ, đến từ 28 đơn vị, tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 24 nội dung thuộc hai nhóm chính là Kata (quyền biểu diễn) và Kumite (đối kháng).

Ở nội dung Kata, vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm giúp đoàn Công an nhân dân giành Huy chương Vàng cá nhân nữ. Đoàn Hà Nội giành Huy chương Vàng ở hai nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Trong đó, đội hình đồng đội nữ gồm các vận động viên: Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên, Nguyễn Phương Thảo và Nguyễn Thị Phương. Ở nội dung đồng đội hỗn hợp nam, nữ, đoàn Ninh Bình giành Huy chương Vàng với các vận động viên: Bùi Thị Bích Diệp, Đinh Hồng Dương, Phạm Minh Quân và Phạm Trường Giang.

Ở các nội dung Kumite cá nhân, đoàn Công an nhân dân giành 2 Huy chương Vàng với thành tích của vận động viên Khuất Hải Nam ở hạng cân dưới 60 kg nam và Đặng Hồng Sơn ở hạng cân dưới 67 kg nam. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành 2 Huy chương Vàng với thành tích của vận động viên Trương Nam Tiến ở hạng cân dưới 50 kg nam và Nguyễn Chí Thanh ở hạng cân dưới 80 kg nam. Đoàn Phú Thọ cũng giành 2 Huy chương Vàng với thành tích của Đỗ Duy Khánh ở hạng cân dưới 55 kg nam và Phạm Thị Đào ở hạng cân dưới 47 kg nữ.

Đoàn Hà Nội dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương môn Karate với 5 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Các Huy chương Vàng Kumite cá nhân còn lại thuộc về Nguyễn Thị Thu (Hưng Yên, hạng cân dưới 50 kg nữ), Trần Lập Trung Hiếu (Hải Phòng, hạng cân dưới 84 kg nam), Nguyễn Thị Bảo Ngọc (Hà Tĩnh, hạng cân dưới 55 kg nữ), Nguyễn Phương Thảo (Bắc Ninh, hạng cân dưới 44 kg nữ), Đinh Thị Hương (Hà Nội, hạng cân dưới 68 kg nữ), Nguyễn Thị Diệu Ly (Quân đội, hạng cân dưới 61 kg nữ) và Võ Văn Hiền (Cần Thơ, hạng cân dưới 71 kg nam).

Khép lại các nội dung tranh tài của môn Karate là trận chung kết Kumite đồng đội nữ trên 55 kg giữa đoàn Quân đội và Thanh Hóa. Với thể thức thi đấu ba trận, đội giành chiến thắng hai trận sẽ đoạt Huy chương Vàng. Các võ sĩ Quân đội lần lượt giành chiến thắng ở hai trận đầu tiên. Lương Thị Hà Phương đưa Quân đội vươn lên dẫn trước, trước khi Nguyễn Thị Diệu Ly tiếp tục giành chiến thắng ở trận thứ hai, giúp đoàn Quân đội đánh bại Thanh Hóa với tỷ số chung cuộc 2-0, giành Huy chương Vàng. Đây cũng là tấm Huy chương Vàng cuối cùng của môn Karate tại Đại hội.

Kết thúc môn thi đấu, đoàn Hà Nội xếp thứ nhất với 5 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng. Cùng giành 3 Huy chương Vàng, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng; đoàn Công an nhân dân đứng thứ ba với 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Đoàn Quân đội xếp thứ tư với 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng.

Môn Karate khép lại sau những cuộc tranh tài ở 24 nội dung, với các tấm Huy chương Vàng được các đoàn giành qua từng trận đấu. Kết quả này góp phần ghi nhận thành tích của các vận động viên, đồng thời là cơ sở để các đơn vị tiếp tục đánh giá, chuẩn bị lực lượng cho những giải đấu tiếp theo.