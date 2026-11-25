Các trận đấu môn Cầu mây bãi biển diễn ra kịch tính, hấp dẫn. Ảnh: ĐHTTTQ

Theo bảng tổng sắp huy chương tính đến 21h ngày 25-11, đoàn TP Hồ Chí Minh đang dẫn đầu với 73 HCV, 56 HCB và 79 HCĐ. Xếp thứ hai là đoàn Hà Nội với 58 HCV, 46 HCB và 56 HCĐ. Đoàn Quân đội đứng thứ ba, giành 35 HCV, 31 HCB và 47 HCĐ.

Như vậy, cuộc đua ở nhóm dẫn đầu đang có sự phân hóa nhất định khi TP Hồ Chí Minh tạo được khoảng cách 15 HCV so với Hà Nội. Tuy nhiên, với số lượng môn và nội dung thi đấu còn lại khá lớn, thứ hạng giữa các đoàn vẫn có thể thay đổi trong những ngày tới. Hà Nội cần tiếp tục duy trì phong độ, tận dụng thế mạnh ở những môn thể thao truyền thống để thu hẹp khoảng cách với đoàn dẫn đầu.

Một trong những điểm sáng của thể thao Thủ đô trong ngày 25-11 là thành tích tại môn Cầu mây bãi biển. Với lực lượng gồm 24 vận động viên (12 nam, 12 nữ), đoàn Hà Nội đã khẳng định ưu thế khi giành trọn 2 HCV ở hai nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ.

Đội tuyển Cầu mây Hà Nội thi đấu xuất sắc giành 2 HCV ở 2 nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Ảnh ĐHTTTQ

Ở trận chung kết đồng đội nam, các vận động viên Hà Nội thi đấu tự tin, phối hợp hiệu quả, đánh bại Đồng Nai với tỷ số 2-0. Trong khi đó, ở chung kết đồng đội nữ, các cô gái Thủ đô cũng vượt qua Cần Thơ với tỷ số tương tự để hoàn tất cú đúp HCV.

Thành tích này tiếp tục khẳng định truyền thống và vị thế của Cầu mây Hà Nội. Đây là môn thể thao mà Thủ đô có lực lượng vận động viên chất lượng, nhiều năm đóng góp cho đội tuyển quốc gia tại các đấu trường lớn như SEA Games, ASIAD và Giải vô địch châu Á. Đáng chú ý, bên cạnh thế mạnh ở nội dung nữ, lực lượng nam cũng đang được đầu tư, xây dựng theo hướng kế thừa, tạo nền tảng để duy trì sức cạnh tranh lâu dài.

Ở môn Cầu mây bãi biển, Hà Nội tạm dẫn đầu bảng tổng sắp với 2 HCV. Cần Thơ và Đồng Nai cùng giành 1 HCB; các đoàn Công an nhân dân, TP Hồ Chí Minh và Nghệ An mỗi đoàn có 1 HCĐ. Giải đấu có sự tham gia của 182 vận động viên thuộc 10 tỉnh, thành, ngành, cho thấy sức cạnh tranh và chất lượng chuyên môn của môn thể thao này.

Nhìn vào bảng tổng sắp chung, cuộc cạnh tranh giữa ba đoàn TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Quân đội đang là tâm điểm đáng chú ý. Nếu TP Hồ Chí Minh tạm thời chiếm ưu thế về số lượng HCV, Hà Nội vẫn cho thấy khả năng bám đuổi với những kết quả tích cực ở các môn thế mạnh. Trong khi đó, đoàn Quân đội cũng đang duy trì vị trí thứ ba với khoảng cách khá lớn so với nhóm phía sau.

Đại hội vẫn còn nhiều ngày tranh tài, vì vậy cơ hội cải thiện thứ hạng vẫn rộng mở với các đoàn. Với mục tiêu bảo vệ vị trí dẫn đầu toàn đoàn, Hà Nội sẽ cần phát huy tối đa thế mạnh ở những môn trọng điểm, đồng thời tận dụng tốt cơ hội tại các nội dung có khả năng tranh chấp HCV. Cuộc đua trên bảng tổng sắp vì thế được dự báo còn nhiều diễn biến đáng chú ý.

Bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026 ngày 25-11. Ảnh: ĐHTTTQ