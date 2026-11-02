Đoàn giám sát Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính về thực hiện Nghị quyết 57

Đồng chí Phạm Thái Hà - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài Chính; đồng chí Trần Ngọc Luận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện cho các phòng ban thuộc Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã phát huy vai trò cơ quan tham mưu, chủ động đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, đề án và nhiệm vụ trọng tâm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nổi bật, Sở trực tiếp tham mưu 5 nghị quyết, phối hợp xây dựng 2 nghị quyết của HĐND tỉnh và hơn 10 quyết định quy phạm pháp luật; tham mưu Đề án 11 về phát triển hạ tầng số, kinh tế số giai đoạn 2026 - 2030; đề xuất 8 bài toán lớn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, 4 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, 22 dự án đầu tư công và 5 dự án thu hút đầu tư.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Trên cơ sở các định hướng, Sở chủ trì tham mưu triển khai nhiều nhiệm vụ cụ thể về phát triển dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng viễn thông, cửa khẩu số và các mô hình chuyển đổi số ở cơ sở. Tuy nhiên, tiến độ một số dự án, giải ngân còn chậm; dữ liệu giữa các ngành chưa đồng đều, nhân lực chuyên sâu còn thiếu. Thời gian tới, Sở tiếp tục rà soát, đôn đốc nhiệm vụ, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng tham mưu, gắn các chủ trương với sản phẩm và hiệu quả thực tiễn.

Đối với Sở Tài chính đã chủ động tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn lực, phân bổ kinh phí cho các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Giai đoạn 2025 - 2026 (đến ngày 30/6/2026), tổng kinh phí được bố trí trên 1.481 tỷ đồng. Đến thời điểm 30/6/2026, tỉnh đã phân bổ chi tiết 401 tỷ đồng, giải ngân khoảng 91,4 tỷ đồng. Dự kiến từ nay đến hết năm sẽ bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được giao.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh danh mục 75 nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và Đề án 06. Trong đó có 22 nhiệm vụ chuyển tiếp và các dự án mới. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn chậm do vướng mắc về thủ tục đầu tư, mua sắm, lựa chọn nhà thầu và sự thay đổi của các quy định pháp luật. Thời gian tới, Sở tiếp tục tham mưu tháo gỡ khó khăn về cơ chế tài chính, đẩy nhanh phân bổ và giải ngân, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu, hiệu quả.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ kết quả đạt được, phân tích những khó khăn, vướng mắc và đưa ra phương hướng thực hiện thời gian tới. Các ý kiến cũng đi sâu vào yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong từng giai đoạn, bảo đảm các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai thống nhất, có trọng tâm và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phạm Thái Hà - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận những kết quả Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính đạt được trong tham mưu, tổ chức thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW. Đồng chí đề nghị hai sở tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, rà soát toàn diện tiến độ thực hiện, đánh giá đúng hạn chế và làm rõ trách nhiệm trong từng khâu, từng nhiệm vụ; chủ động tham mưu giải pháp khắc phục, nhất là điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực, tiến độ triển khai và phối hợp liên ngành.

Đồng chí Phạm Thái Hà - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện; gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu với kết quả cụ thể. Các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, có sản phẩm đầu ra và hiệu quả kiểm chứng được, bảo đảm nguồn lực đầu tư được sử dụng đúng mục tiêu, phát huy giá trị trong thực tiễn, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh.

Những kiến nghị, đề xuất của hai đơn vị được Đoàn giám sát tổng hợp, tiếp thu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ theo quy định.