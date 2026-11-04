Đoàn Giám sát Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với phường Yên Bái và xã Thác Bà về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Đồng chí Khuất Hữu Dực - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn Giám sát chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đoàn Hữu Phung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Bái; đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thác Bà; đại diện lãnh đạo, kiểm tra viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tại phường Yên Bái, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân.

Việc ứng dụng các nền tảng số trong hoạt động của cơ quan Đảng, chính quyền được duy trì; 100% văn bản đi, đến của UBND phường được xử lý điện tử, ký số; 100% hồ sơ cán bộ, công chức được cập nhật trên phần mềm quản lý. Hạ tầng viễn thông cơ bản đáp ứng yêu cầu, với 109 trạm BTS, mạng cáp quang phủ đến 100% tổ dân phố.

Lãnh đạo phường Yên Bái và xã Thác Bà báo cáo Đoàn giám sát về kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Đáng chú ý, phường đang triển khai mô hình “Yên Bái số 360” - Bản đồ số cộng đồng, hỗ trợ người dân tra cứu địa giới 50 tổ dân phố, tìm kiếm cơ quan, đơn vị, công trình, tiện ích thiết yếu và chỉ dẫn đường đi. Phường cũng đăng ký nhiệm vụ thí điểm Camera AI phục vụ quản trị đô thị, hiện tiếp tục hoàn thiện phương án và chờ ý kiến, chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai chuyển đổi số tại phường Yên Bái còn có khó khăn về kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông tin; một số nền tảng chuyên ngành phát sinh lỗi kỹ thuật, ảnh hưởng đến quá trình xử lý hồ sơ và tổng hợp số liệu. Đáng lưu ý, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của cán bộ, cho thấy khả năng tự thực hiện dịch vụ công của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Tại xã Thác Bà, công tác triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW gắn với thực hiện Đề án 06, làm sạch dữ liệu dân cư và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Theo báo cáo, xã đã cấp căn cước cho 32.920/34.736 công dân thuộc diện thống kê, đạt 94,77%. Đến hết ngày 31/10/2026, có 29.183/31.538 người trên 6 tuổi được thu nhận hồ sơ định danh điện tử; 27.550 tài khoản đã được kích hoạt.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Trong công tác xây dựng Đảng, xã đã cập nhật toàn bộ 1.827 hồ sơ đảng viên trên Hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, đạt 100%. Trong giải quyết thủ tục hành chính, xã có 410/440 thủ tục thuộc thẩm quyền được cung cấp trực tuyến. Công tác số hóa hồ sơ đầu vào đạt 3.553/4.114 hồ sơ, tương đương 86,36%. Thanh toán trực tuyến đối với hồ sơ phát sinh phí, lệ phí đạt 98,3%.

Hạ tầng viễn thông cơ bản được duy trì, tỷ lệ phủ sóng thông tin di động 4G/5G đạt 100%, tỷ lệ hộ gia đình có Internet băng rộng cố định đạt 95%. Lực lượng hỗ trợ chuyển đổi số được duy trì với 1 Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã và 27 tổ tại các thôn, tổng số 202 thành viên. Xã đã ra mắt mô hình Thôn số tại thôn Đại Minh.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Qua báo cáo và trao đổi tại buổi làm việc, hai địa phương nêu những khó khăn trong kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống; một số nền tảng dùng chung vận hành chưa ổn định; nhân lực công nghệ thông tin còn thiếu, chủ yếu kiêm nhiệm; trang thiết bị và kinh phí đầu tư chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tế.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Khuất Hữu Dực - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của phường Yên Bái và xã Thác Bà trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhất là trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào hoạt động, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, nguồn lực và nhân lực công nghệ thông tin còn hạn chế.

Đồng chí đánh giá những kết quả đạt được đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; nhiều khó khăn, điểm nghẽn được các địa phương chủ động rà soát, khắc phục, hoạt động giải quyết thủ tục hành chính từng bước đi vào nền nếp.

Đồng chí Khuất Hữu Dực - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng chí đề nghị hai địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết; phát huy vai trò các Tổ công nghệ số cộng đồng, đưa kiến thức và kỹ năng số đến từng người dân, từ hiểu, nắm vững đến chủ động ứng dụng trong thực tiễn.

Cùng với đó, khẩn trương rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện Nghị quyết và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; cập nhật, bổ sung chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, bảo đảm đầy đủ các nhiệm vụ liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc triển khai cần gắn với yêu cầu thực tiễn, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả đầu ra, tránh hình thức, bảo đảm Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Trong chương trình làm việc, Đoàn Giám sát đến thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Yên Bái, tìm hiểu việc ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân.

Đoàn Giám sát Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Yên Bái.