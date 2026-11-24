Hội nghị Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết 57 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Theo dự thảo báo cáo, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các hoạt động học tập, quán triệt được triển khai từ đầu năm 2025 với nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết; đồng thời tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên thông qua Bảng điều hành 100 ngày trên Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh tình trạng triển khai hình thức, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Đồng chí Khuất Hữu Dực, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn 2, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nghị quyết. Trong đó, việc ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cùng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác còn chậm.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Việc xác định các chỉ tiêu định lượng, sản phẩm cụ thể, tiến độ thực hiện theo từng giai đoạn và trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp đối với từng nhiệm vụ chưa rõ.

Công tác hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, xã, phường trong phân bổ ngân sách, đăng ký nhiệm vụ, đề tài khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa kịp thời.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Tại hội nghị, các thành viên Đoàn giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và đại diện các sở, ngành liên quan đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời trao đổi về các khó khăn, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn giám sát, rà soát, bổ sung những nội dung còn thiếu, hoàn thiện dự thảo báo cáo để gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét. Trong đó, cần chú trọng làm rõ việc tháo gỡ những điểm nghẽn tại địa phương, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến trao đổi của Đoàn giám sát. Đồng thời khẳng định tỉnh sẽ rà soát, cập nhật, bổ sung những nội dung, thông tin còn chưa đầy đủ vào dự thảo báo cáo theo yêu cầu.

Cùng ngày, Tổ giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Sơn La.