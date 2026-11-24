Đồng chí Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN).

Sáng 24/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La, Đoàn giám sát số 140 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Theo dự thảo Báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức quán triệt Nghị quyết 57 và các nội dung gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền được tỉnh triển khai ngay từ đầu năm 2025 bằng nhiều hình thức giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của Nghị quyết.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ và tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La duy trì kiểm tra, giám sát thường xuyên thông qua Bảng điều hành 100 ngày trên Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh tình trạng thực hiện hình thức, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La còn chậm ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác… của Ban Chỉ đạo; chưa xác định rõ các chỉ tiêu định lượng, sản phẩm cụ thể, tiến độ từng giai đoạn và trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện các nhiệm vụ; chưa chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, xã, phường trong việc phân bổ ngân sách, đăng ký nhiệm vụ, đề tài khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Tại hội nghị, các thành viên Đoàn giám sát cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La và các sở, ngành của địa phương thảo luận, trao đổi thẳng thắn về những kết quả đạt được cũng như hạn chế cần khắc phục.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tiếp thu các ý kiến của thành viên Đoàn giám sát và bổ sung các nội dung còn chưa đầy đủ để sớm hoàn thiện dự thảo báo cáo gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, nhất là việc tháo gỡ những điểm nghẽn tại địa phương.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm đã tiếp thu các ý kiến, nội dung trao đổi của Đoàn giám sát. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cập nhật, bổ sung các nội dung, thông tin còn chưa đầy đủ nêu trong dự thảo báo cáo gửi Đoàn giám sát.

Cũng trong sáng 24/11, Tổ giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh./.