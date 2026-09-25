Đoàn giám sát Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội kiểm tra tiến độ Dự án Đường giao thông liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh

Sáng 25-9, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XVI do đồng chí Đỗ Đức Hồng Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm Trưởng đoàn có buổi khảo sát thực tế và làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận (Dự án Đường giao thông liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh). Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí: Nguyễn Thị Mai Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Đường giao thông liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh.

Dự án Đường giao thông liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh có tổng chiều dài khoảng 56,7km, đi qua địa bàn 3 xã Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Tây Khánh Sơn; thời gian thực hiện từ năm 2023 đến hết năm 2027. Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư 1.930 tỷ đồng, gồm 1.000 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và 930 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương. Tổng diện tích đất chiếm dụng sơ bộ của dự án khoảng 128,96ha, trong đó diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác khoảng 75,58ha.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đỗ Đức Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lê Huyền phát biểu giải trình một số nội dung đoàn giám sát nêu.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, dự án được phân chia thành 3 đoạn tuyến. Đoạn 1 từ Km0+000 đến Km12+000, dài khoảng 12km; đoạn 2 từ Km12+000 đến Km42+000, dài khoảng 30km, đi qua khu vực rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, địa hình đồi núi cao, hiểm trở; đoạn 3 từ Km42+000 đến Km56+700, dài khoảng 14,7km. Đến nay, công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn 1 và đoạn 3 đã hoàn thành 1.061/1.061 trường hợp, đạt 100%; đã chi trả tiền bồi thường 1.043/1.061 trường hợp, đạt 98,3%, còn 18 trường hợp chưa nhận tiền do ở xa. Đối với đoạn 2 qua khu vực rừng tự nhiên, UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án. Các phương án xử lý tài sản từ khai thác lâm sản của các chủ rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt với hình thức bán đấu giá lâm sản sau khai thác. Công tác di dời công trình điện trung hạ áp đạt 99%; di dời điện chiếu sáng đạt 90%; di dời hệ thống tuyến đường ống nước đạt khoảng 45%.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thị Mai Phương phát biểu ý kiến.

Đồng chí Lê Hữu Trí phát biểu ý kiến.

Ông Phạm Văn Hòa - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh giải trình ý kiến của đoàn giám sát.

Về dự án thành phần xây lắp, tại đoạn 1 và đoạn 3, công tác dọn quang mặt bằng đạt 20,5km/26,7km, tương đương 76,78%; đắp đất lu lèn K95 nền đường đạt 8,5km/26,7km, tương đương 30%; thi công 32/80 cống, đạt 40%. Cầu Suối Lau và cầu Ko Róa đã hoàn thành các hạng mục chính; cầu số 1 đã gác dầm; cầu số 1B đã hoàn thành đúc dầm và triển khai thi công từ ngày 22-9; cầu số 2 đã hoàn thành đúc dầm; cầu số 13 đã thi công 12/19 cọc khoan nhồi và 2/12 dầm. Tại đoạn 2 đang triển khai đào, đắp nền đường tạo khuôn đường và thi công 3/4 cống, đào hạ nền.

Lãnh đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và lãnh đạo UBND tỉnh tặng quà động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân của đơn vị nhà thầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trên cơ sở các ý kiến, kết luận của Đoàn giám sát, tỉnh sẽ giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan tập hợp, hoàn thiện báo cáo chung; làm rõ những nội dung có sự khác nhau giữa các báo cáo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền nhìn nhận, tiến độ dự án đang chậm, song nhiều nguyên nhân trước đây đã từng bước được tháo gỡ, trong đó có vấn đề về chính sách và giải phóng mặt bằng. Hiện nay, đơn vị nhà thầu tập trung khắc phục tình trạng chậm tiến độ và đẩy nhanh các phần việc còn lại. Tỉnh sẽ xây dựng sơ đồ tiến độ chi tiết, xác định cụ thể từng công việc theo tuần, theo tháng, từng mũi thi công và khối lượng phải hoàn thành; trước mắt xác định rõ các phần việc phải hoàn thành trong những tháng còn lại của năm 2026, sau đó đặt mục tiêu cụ thể về khối lượng, tiến độ và các phần việc trong năm 2027.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Đức Hồng Hà biểu dương địa phương đã nỗ lực vượt khó, đạt được những thành quả đáng ghi nhận trong việc triển khai dự án. Tuy nhiên, kết quả chi trả bồi thường không tương đồng với mặt bằng thực tế được bàn giao; mặt bằng đã bàn giao cũng chưa tương đồng với khối lượng xây lắp và chất lượng công trình. Vì vậy, không thể lấy tỷ lệ giải ngân để thay thế cho tỷ lệ hoàn thành công trình. Đồng chí Đỗ Đức Hồng Hà đề nghị tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc về mặt bằng và nguồn cung vật liệu tại đoạn 2; thực hiện nguyên tắc khai thác lâm sản đến đâu, bàn giao mặt bằng đến đó. Đối với phần mặt bằng đủ điều kiện, cần lập biên bản xác định rõ phạm vi, thời điểm và trách nhiệm tiếp nhận, không chờ hoàn thành khai thác toàn bộ diện tích mới bàn giao.

Đoàn giám sát cũng đề nghị chủ đầu tư dự án chỉ đạo nhà thầu tổ chức san gạt, mở đường công vụ trên phần mặt bằng đủ điều kiện, kết hợp vận chuyển lâm sản và tiếp cận các vị trí đào nền để tận dụng đá. Việc khai thác, thu hồi, chế biến và sử dụng đá phải đúng hồ sơ, phạm vi được phép, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và môi trường.