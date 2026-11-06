Đoàn giám sát thường niên HĐTV PETROVIETNAM làm việc với Ban QLDA Long Phú 1

Thành viên HĐTV PETROVIETNAM Phạm Tuấn Anh và Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Đỗ Chí Thanh chủ trì buổi làm việc; tham gia có đại diện các ban chuyên môn của Tập đoàn. Chương trình giám sát nhằm đánh giá tổng thể tình hình triển khai Dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Long Phú 1; trong đó tập trung vào rà soát tiến độ, chất lượng kỹ thuật, chi phí, các khó khăn, vướng mắc và những vấn đề cần báo cáo cấp có thẩm quyền, quyết toán các gói thầu. Buổi làm việc cũng trao đổi về việc xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2027; công tác tổ chức nhân sự; các cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm nguồn lực cho Ban QLDA.

Ông Phạm Tuấn Anh và ông Đỗ Chí Thanh chủ trì buổi làm việc với Ban QLDA Nhiệt điện Dầu khí Long Phú 1.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban QLDA và các ban chuyên môn của PETROVIETNAM đã báo cáo, trao đổi về tình hình triển khai dự án; các khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ; tập trung làm rõ yêu cầu kiểm soát tiến độ, công tác chuẩn bị thiết bị, nguồn lực bảo đảm quá trình triển khai dự án và vận hành nhà máy trong tương lai.

Đánh giá, ghi nhận nỗ lực của Ban QLDA trong quá trình triển khai dự án, ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tuân thủ nghiêm túc kế hoạch tiến độ và chi phí mà HĐTV đã chỉ đạo; quyết tâm đưa Tổ máy số 1 phát điện vào quý IV năm 2027. Trưởng đoàn giám sát cũng lưu ý Ban QLDA cần chủ động rà soát toàn diện các yếu tố khách quan và chủ quan có ảnh hưởng đến tiến độ, kịp thời báo cáo tình hình, đề xuất giải pháp nếu cần thiết để các cơ quan quản lý nhà nước có phương án chủ động điều hành, bảo đảm nguồn điện cho hệ thống theo Quy hoạch điện VIII.

Ông Phạm Tuấn Anh kiểm tra tiến độ Dự án NMNĐ Long Phú 1.

Liên quan đến công tác triển khai dự án, ông Phạm Tuấn Anh yêu cầu các đơn vị tiếp tục khẩn trương xử lý những vấn đề tồn tại về mua sắm về thiết bị, phụ tùng. Các cơ chế đặc thù, công tác phối hợp giữa Ban QLDA với các ban chuyên môn của Tập đoàn cũng cần được nghiên cứu, tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện bảo đảm tiến độ thực hiện.

Đối với công tác quản trị, giám sát, Trưởng đoàn đề nghị, bên cạnh việc Tổng Giám đốc PETROVIETNAM ủy quyền “mạnh” cho Ban QLDA, cần tăng cường kiểm tra, giám sát các công việc đã ủy quyền, tránh để đến khi phát hiện sai sót, chấn chỉnh thì đã phát sinh hệ quả.

Nhấn mạnh đặc thù của một dự án điện có khối lượng công việc lớn, nhiều giao diện kỹ thuật phức tạp, lực lượng lao động tham gia đông với thành phần đa dạng, ông Phạm Tuấn Anh yêu cầu Ban QLDA và các nhà thầu phải đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn lao động, sức khỏe và môi trường; xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong toàn bộ quá trình triển khai dự án.

Bên cạnh đó, các ban, đơn vị chức năng của Tập đoàn cần chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị để chạy thử và vận hành nhà máy.

Ông Phạm Tuấn Anh yêu cầu Ban QLDA và các nhà thầu phải đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn lao động, sức khỏe và môi trường; xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong toàn bộ quá trình triển khai dự án.

Về nguồn nhân lực, buổi làm việc cũng dành thời gian trao đổi về kế hoạch hoạt động năm 2027 của Ban QLDA; các giải pháp bảo đảm đội ngũ cán bộ kỹ thuật, chuyên môn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn tới. Ban QLDA đề xuất tiếp tục nghiên cứu cơ chế tiền lương, thưởng, phúc lợi và các chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút, giữ chân người lao động, nhất là đội ngũ nhân sự có chuyên môn và kinh nghiệm.

Liên quan đến nội dung này, ông Đỗ Chí Thanh yêu cầu các ban liên quan của Tập đoàn phối hợp với Ban QLDA Nhiệt điện Dầu khí Long Phú 1 rà soát, phân bổ kinh phí phù hợp, qua đó từng bước nâng cao đời sống, tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với dự án.

Dự án NMNĐ Long Phú 1.

Các ý kiến tại buổi làm việc cho rằng, cùng với việc bổ sung và kiện toàn nhân sự, cần rà soát, nghiên cứu cơ chế chi phí quản lý dự án phù hợp với yêu cầu thực tế. Qua đó, tạo điều kiện để Ban QLDA duy trì nguồn nhân lực ổn định, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn dự án bước vào thời điểm có khối lượng công việc lớn.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị Ban QLDA Nhiệt điện Dầu khí Long Phú 1 cùng các ban chuyên môn của PETROVIETNAM tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc; tập trung nguồn lực, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và an toàn trong quá trình triển khai, hướng tới thực hiện các mục tiêu của Dự án NMNĐ Long Phú 1.