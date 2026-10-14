Đoàn Giám sát số 814 giám sát chuyên đề tại Chi bộ Sở Ngoại vụ

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát quán triệt nội dung buổi giám sát

Tại buổi giám sát, đại diện Chi bộ Sở Ngoại vụ đã trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 59 ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Kế hoạch số 266 ngày 8/8/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Nghị quyết số 59.

Theo dự thảo báo cáo, chi bộ đã lãnh đạo việc cụ thể hóa các chủ trương về đối ngoại và hội nhập quốc tế trong nghị quyết, chương trình công tác của chi bộ và nhiệm vụ chuyên môn của sở. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại hằng năm; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về hội nhập quốc tế, công tác đối ngoại và thỏa thuận quốc tế.

Đồng chí Trần Thị Vân Thùy, Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu tại buổi giám sát

Sở Ngoại vụ đã tham mưu 2 cam kết, thỏa thuận hợp tác cấp ủy đảng và 4 thỏa thuận cấp tỉnh; phối hợp, hướng dẫn các cơ quan ký kết 16 biên bản, thỏa thuận quốc tế cấp sở, ngành. Nội dung hợp tác tập trung vào giao lưu hữu nghị, kinh tế, thương mại, du lịch, đào tạo và lao động.

Cùng đó, sở chủ động tham mưu các văn bản chỉ đạo, tăng cường phối hợp liên ngành, duy trì quan hệ với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), mở rộng quan hệ đối tác, gắn công tác đối ngoại với phát triển kinh tế cửa khẩu, thu hút nguồn lực và bảo vệ biên giới.

Trong chương trình, đồng chí Trần Thị Vân Thùy, Chi ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ cũng trình bày dự thảo báo cáo kết quả trách nhiệm cá nhân trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 59 và Kế hoạch số 266. Trên cương vị được giao, đồng chí đã chủ động tham mưu, chỉ đạo, phân công, hướng dẫn và đôn đốc các phòng chuyên môn triển khai nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, góp phần vào kết quả chung của Chi bộ và cơ quan.

Đồng chí Hoàng Minh Thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát

Thành viên Đoàn Giám sát số 814 phát biểu tại buổi giám sát

Thảo luận tại buổi giám sát, các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến vào nội dung dự thảo báo cáo, trong đó tập trung làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; nêu lên bài học kinh nghiệm; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị: Chi bộ Sở Ngoại vụ và đồng chí Giám đốc Sở tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát; hoàn thiện báo cáo, bổ sung đầy đủ số liệu, tài liệu; làm rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát

Đồng chí nhấn mạnh: Chi bộ cần cụ thể hóa Nghị quyết số 59 vào chương trình công tác; đổi mới tư duy, phương thức tham mưu, triển khai công tác đối ngoại phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu phát triển của tỉnh. Trong đó, chú trọng gắn đối ngoại với quản lý biên giới, đối ngoại biên cương, đối ngoại Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, sản phẩm đối ngoại cụ thể hằng năm, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu.

Chi bộ Sở Ngoại vụ tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, giữ vững đoàn kết, phát huy tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, lãnh đạo sở tập trung thực hiện tốt công tác bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ đối ngoại; nâng cao chất lượng công tác lễ tân và xây dựng mạng lưới cộng tác viên phục vụ các sự kiện quốc tế.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Sở Ngoại vụ cần đẩy mạnh truyền thông đối ngoại gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác và đầu tư của Lạng Sơn, góp phần tạo đồng thuận trong Nhân dân, tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế.