Đoàn giám sát số 10 của Đảng ủy Công an Trung ương thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Công an tỉnh Khánh Hòa

Sáng 31-10, tại Công an tỉnh Khánh Hòa, Đoàn giám sát số 10 của Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Công an tỉnh Khánh Hòa. Trung tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Thanh tra Bộ Công an, Trưởng Đoàn giám sát số 10 chủ trì hội nghị. Tham dự có Đại tá Phạm Thị Nhàn - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Trưởng đoàn; Đại tá Phan Văn Bé - Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, Phó Trưởng đoàn, cùng các thành viên của đoàn.

Quang cảnh hội nghị.

Làm việc với Đoàn giám sát số 10 có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Đảng ủy Công an tỉnh và đại diện các cơ quan, đơn vị.

Trung tướng Bùi Quang Thanh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Hà tại hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Thị Nhàn đã thông qua dự thảo báo cáo, tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các nghị quyết; việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Đảng ủy Công an tỉnh.

Đại tá Phạm Thị Nhàn thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Công an tỉnh Khánh Hòa.

Kết quả giám sát cho thấy, công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và sự phối hợp của các đơn vị, địa phương. Các nhiệm vụ từng bước được Đảng ủy Công an tỉnh cụ thể hóa, gắn với yêu cầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai còn một số khó khăn, tồn tại nhất định, đòi hỏi cần tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, cụ thể hóa nhiệm vụ; đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc; gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân có liên quan, kịp thời đề ra giải pháp khắc phục phù hợp.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị là dịp để Đảng ủy Công an tỉnh Khánh Hòa nhìn nhận, đánh giá toàn diện hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết; nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát; tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Thông qua công tác giám sát, Đoàn giám sát số 10 góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; bảo đảm các nghị quyết của Đảng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.