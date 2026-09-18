Đoàn giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh Lâm Đồng làm việc tại xã Lạc Dương: Theo sát kiến nghị cử tri và đơn thư công dân

Đồng chí Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Lạc Dương tiếp tục chú ý giải quyết kiến nghị của cử tri

Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Đại diện lãnh đạo xã Lạc Dương, đại diện các cơ quan, đơn vị, bộ phận chuyên môn có liên quan đã tham gia buổi làm việc.

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh làm việc với xã Lạc Dương

Đối với nội dung giám sát chuyên đề, đoàn tập trung xem xét việc bố trí và tổ chức hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, đồng thời đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn xã Lạc Dương.

Đoàn đã nghe địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện, những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Ông Bùi Quốc Huân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lạc Dương báo cáo tình hình với đoàn giám sát

Đoàn cũng tập trung khảo sát một số kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm và kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân tại địa phương. Trong đó, chú trọng những nội dung liên quan đến đất đai, đất lâm nghiệp, giải phóng mặt bằng, tranh chấp và những vụ việc kéo dài cần tiếp tục phối hợp giải quyết.

Trên cơ sở nội dung khảo sát, đoàn đề nghị xã Lạc Dương rà soát đầy đủ kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình giải quyết. Các cơ quan chuyên môn của tỉnh cũng phối hợp rà soát tình hình quản lý đất đai, đất lâm nghiệp, hồ sơ địa chính và việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn.

Đồng chí Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khảo sát thực địa

Sau buổi làm việc, đoàn tiến hành khảo sát thực địa tại một số địa điểm liên quan đến các nội dung liên quan.

Thông qua hoạt động giám sát, khảo sát, HĐND tỉnh có thêm cơ sở đánh giá thực chất việc triển khai các chủ trương, nghị quyết tại cơ sở; đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.