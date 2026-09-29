Đoàn giám sát HĐND tỉnh Nghệ An làm việc với các sở, ngành về vận hành chính quyền 2 cấp

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: T.P

Các đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát đồng chủ trì cuộc làm việc.

Những điểm nghẽn từ cơ sở

Đại diện các sở, ngành tham gia cuộc làm việc. Ảnh: T.P

Theo các báo cáo phục vụ Đoàn giám sát, sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy cơ bản được kiện toàn, các cơ quan, đơn vị từng bước ổn định tổ chức và triển khai nhiệm vụ theo chức năng được giao. Cùng với đó, việc phân cấp, phân quyền đã đưa nhiều nhiệm vụ về gần cơ sở hơn, tạo điều kiện để chính quyền cấp xã trực tiếp giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng bộc lộ những vấn đề về nhân lực, khối lượng công việc và yêu cầu chuyên môn ở cấp xã.

Qua giám sát và tổng hợp báo cáo của các địa phương, một trong những vấn đề nổi lên là tình trạng thiếu, thừa nhân lực chưa đồng đều giữa các đơn vị hành chính cấp xã. Toàn tỉnh hiện có 4.933/5.210 biên chế cán bộ, công chức cấp xã, còn thiếu 277 người. Trong đó, 75/130 xã, phường thiếu với tổng số 415 người, trong khi 37/130 xã, phường thừa 138 người. Đáng chú ý, nhiều địa phương miền núi thiếu nhân lực ở những vị trí chuyên môn thiết yếu như địa chính, xây dựng, kế toán, công nghệ thông tin.

Các thành viên đoàn giám sát nêu các bất cập từ thực tế giám sát ở cơ sở. Ảnh: T.P

Cùng với bài toán nhân lực là vấn đề phân cấp, phân quyền. Sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã được giao thêm nhiều nhiệm vụ, song ở một số lĩnh vực, nguồn lực đi kèm chưa đáp ứng đầy đủ. Những khó khăn tập trung ở các lĩnh vực chuyên môn sâu như đất đai, quy hoạch, xây dựng, thủy lợi, chăn nuôi, thú y, phòng, chống thiên tai.

Thực tế ở cơ sở cũng cho thấy một số nhiệm vụ mới được phân cấp nhưng chưa có định mức kinh phí riêng; cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ, nhân lực chuyên môn và công cụ thực hiện chưa đồng bộ. Điều này làm phát sinh áp lực đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong quá trình giải quyết công việc.

Một điểm nghẽn khác là hồ sơ, dữ liệu sau sắp xếp. Hồ sơ từ các đơn vị hành chính cũ chuyển về chưa được chuẩn hóa đồng bộ; một số địa phương thiếu kho lưu trữ, việc chỉnh lý, số hóa hồ sơ còn chậm. Hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và cơ sở dữ liệu tại một số nơi chưa đồng bộ, đường truyền chưa ổn định, một số phần mềm chưa liên thông, khiến cán bộ phải thao tác trên nhiều hệ thống.

Đại diện Sở Tài chính báo cáo về việc quản lý tài sản công sau sắp xếp. Ảnh: T.P

Tỷ lệ khai thác, tái sử dụng dữ liệu đã số hóa thay thế thành phần hồ sơ giấy tại một số địa phương còn thấp. Tại xã Yên Trung mới đạt 32%, trong khi tại Mường Quàng khoảng 10%. Những hạn chế này không chỉ ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về chuẩn hóa, số hóa và kết nối dữ liệu sau sắp xếp.

Trong lĩnh vực tài sản công, khối lượng công việc còn rất lớn. Sau sắp xếp, toàn tỉnh có 474 cơ sở nhà, đất dôi dư. Đến nay, cả 474 cơ sở đã được xây dựng phương án xử lý; tuy nhiên, việc xử lý thực tế vẫn chưa hoàn tất đối với khoảng 300 cơ sở.

Đại diện Sở Xây dựng giải trình một số vướng mắc về lĩnh vực Sở quản lý. Ảnh: T.P

Cùng với đó, việc bàn giao các dự án, công trình từ cấp huyện về cấp xã còn phát sinh vướng mắc về hồ sơ, vốn và trách nhiệm thực hiện. Một số dự án đã bàn giao nhưng kinh phí chưa được chuyển đầy đủ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân.

Nguồn lực ngân sách cấp xã cũng là vấn đề được phản ánh. Một số địa phương cho rằng định mức phân bổ hiện chưa phản ánh đầy đủ quy mô dân số, diện tích, đặc thù địa bàn và khối lượng nhiệm vụ sau sắp xếp. Có địa phương được giao thêm nhiều nhiệm vụ nhưng chưa có định mức kinh phí tương ứng.

Rõ việc, rõ trách nhiệm, xử lý dứt điểm những

điểm nghẽn

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời đề nghị tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Ảnh: T.P

Tại cuộc làm việc, các sở, ngành tập trung giải trình những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là việc bố trí, điều động nhân lực; thực hiện phân cấp, phân quyền; giải quyết chế độ, chính sách; xử lý tài sản công; bố trí nguồn lực tài chính và tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Thay mặt Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh ghi nhận những nỗ lực của Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các sở, ngành trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời đề nghị cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra. Trong đó, Sở Nội vụ cần khẩn trương rà soát tổng thể biên chế, vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực tại từng xã, phường; tham mưu bổ sung, điều động, biệt phái, bố trí cán bộ phù hợp, ưu tiên các vị trí còn thiếu như địa chính, xây dựng, kế toán... Đồng thời, khẩn trương tham mưu ban hành Quyết định khung số lượng phòng chuyên môn Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã và số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

Đại diện Sở Nội vụ đề cập vấn đề về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp. Ảnh: T.P

Cùng với đó giải quyết kịp thời, thống nhất các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp; nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp để thu hút, bố trí cán bộ, công chức đến công tác tại các địa bàn miền núi, vùng xa, khó khăn. Đồng chí cũng đề nghị tiếp tục rà soát toàn diện các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã; kịp thời tham mưu điều chỉnh những nội dung còn chồng chéo, chưa rõ thẩm quyền hoặc chưa phù hợp.

Sở Tài chính rà soát, bảo đảm nguồn lực theo quy mô, đặc thù từng địa bàn; ưu tiên các xã miền núi, vùng khó khăn; đồng thời rà soát tổng thể trụ sở, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và tài sản công dôi dư để có phương án điều chuyển, khai thác hoặc xử lý phù hợp, tránh để tài sản bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai đối với các cơ sở nhà, đất còn thiếu giấy tờ, chưa rõ nguồn gốc hoặc chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: T.P

Đồng chí Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh, các sở, ngành không chỉ dừng ở việc hướng dẫn hay chuyển tiếp kiến nghị, mà phải chủ động xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền; những nội dung vượt thẩm quyền cần kịp thời tổng hợp, kiến nghị Trung ương.

Những nội dung này sẽ tiếp tục được Đoàn giám sát tổng hợp, rà soát để phục vụ làm việc với UBND tỉnh và xây dựng báo cáo kết quả giám sát chuyên đề.