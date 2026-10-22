Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: T.L

Cả 2 sở đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của UBND tỉnh về tiếp công dân. Quy trình tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư được xây dựng rõ ràng, công khai.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: T.L

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận 201 đơn thư, vụ việc. Trong đó, 81/81 vụ việc thuộc thẩm quyền đã được giải quyết xong, đạt tỷ lệ 100%. Đối với 120 vụ việc không thuộc thẩm quyền, sở đã xử lý, giải quyết 113 vụ, còn 7 vụ đang tiếp tục xử lý theo quy định. Về kiến nghị cử tri, đơn vị đã giải quyết 52/58 kiến nghị (đạt 89,6%).

Sở Nội vụ đã xử lý và giải quyết dứt điểm 22/22 kiến nghị của cử tri do HĐND tỉnh chuyển đến (đạt 100%). Đơn vị không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp kéo dài hay giải quyết quá hạn, sai thẩm quyền.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Văn Lĩnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: T.L

Công tác phối hợp liên ngành giữa 2 sở với các địa phương được triển khai chặt chẽ, góp phần giải tỏa các vướng mắc, bức xúc trong nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn giám sát và đại diện các sở đã làm rõ những khó khăn, hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện như: Việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập tổ chức làm phát sinh yêu cầu xác định lại thẩm quyền, trách nhiệm phối hợp.

Một số quy định của Trung ương chưa đồng bộ hoặc đang trong quá trình sửa đổi gây khó khăn cho công tác tham mưu. Tình trạng công dân gửi đơn không đúng thẩm quyền, gửi nhiều nơi hoặc khiếu nại kéo dài qua nhiều thời kỳ gây áp lực lớn. Việc lưu trữ hồ sơ thiếu đồng bộ khiến công tác rà soát nguồn gốc đất đai, lịch sử vụ việc tốn nhiều thời gian.

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: T.L

Cụ thể, lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường: Đơn thư khiếu nại liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng 29%. Nhiều dự án đê kè, thủy lợi chưa hoàn thành do vướng vốn đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Lĩnh vực Nội vụ: Vướng mắc trong triển khai chuyển giao các hội quần chúng về Ủy ban MTTQ cấp xã; thiếu cơ sở pháp lý hỗ trợ đối tượng cống hiến lâu năm ở cơ sở và chưa có hướng dẫn chính thức về xếp ngạch công chức HĐND cấp xã.

Kết luận cuộc làm việc, thay mặt Đoàn giám sát, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Thành Chung ghi nhận kết quả của 2 sở trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng thời, đề nghị 2 sở tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, phân loại rõ nguyên nhân các vụ việc tồn đọng; xây dựng lộ trình và thời hạn hoàn thành cụ thể. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phối hợp với cấp xã trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các sở cần chủ động giải quyết nhóm đơn thư phức tạp, phát sinh, tăng cường các giải pháp giảm thiểu đơn thư khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, giá đất và các đơn thư, kiến nghị từ các đối tượng bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Thành Chung kết luận cuộc làm việc. Ảnh: T.L

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật tại cơ sở; hướng dẫn cấp xã giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các hình thức công khai kết quả giải quyết kiến nghị cử tri.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý đơn thư dùng chung. Thực hiện nghiêm túc việc công khai kết quả trả lời trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường: Tập trung giải pháp cho nhóm đơn thư về bồi thường, giải phóng mặt bằng và giá đất; tăng cường đối thoại trực tiếp trong các vụ việc phức tạp về đất đai; đẩy nhanh số hóa hồ sơ địa chính để rút ngắn thời gian xác minh.

Đối với Sở Nội vụ: Nâng cao hiệu quả tham mưu về bộ máy và biên chế; kịp thời tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, đặc biệt là việc giải quyết các kiến nghị về vị trí việc làm và ngạch công chức.