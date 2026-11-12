Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại Trường THPT DTNT N'Trang Lơng

Bà Phạm Thị Hải, Hiệu trưởng Trường THPT DTNT N'Trang Lơng báo cáo kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh DTTS

Trường THPT DTNT N'Trang Lơng là cơ sở giáo dục chuyên biệt, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, giáo dục và nuôi dưỡng con em đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm tạo nguồn cán bộ cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Học sinh được tổ chức ăn, ở, sinh hoạt và học tập tập trung tại khu nội trú của nhà trường.

Năm học 2026 - 2027, trường có 15 lớp với 498 học sinh, trong đó học sinh DTTS chiếm gần 91%. Riêng năm học 2024 - 2025, trường được cấp hơn 10 tỷ đồng để thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh.

Từ nguồn kinh phí này, 100% học sinh được hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ theo quy định từ học bổng, sách giáo khoa, đồ dùng cá nhân, đồng phục, tàu xe…

Bên cạnh đó, nhà trường còn chú trọng chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện kỹ năng cho học sinh. Nhờ đó, chất lượng giáo dục được nâng cao, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%.

Bà Vi Thị Thảo Quyên, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, nhà trường kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm rà soát, điều chỉnh những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Nghị định 66 của Chính phủ; tỉnh quan tâm bố trí kinh phí đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện dạy và học tại nhà trường; có chính sách hỗ trợ tiền điện, nước, tiền ăn cho học sinh cuối cấp trong thời gian ôn thi tốt nghiệp THPT vào tháng 6 hằng năm.

Đồng chí Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị nhà trường huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo tốt hơn cho học sinh

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đa Cát Vinh ghi nhận những nỗ lực của nhà trường trong công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh DTTS.

Đồng chí Đa Cát Vinh đề nghị thời gian tới nhà trường tiếp tục phát huy thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách theo quy định; đồng thời huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ, chăm lo tốt hơn đời sống và điều kiện học tập cho học sinh.

Đoàn khảo sát thực tế kiến nghị của nhà trường về đầu tư nâng cấp nhà đa năng

Đối với những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của nhà trường, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; đồng thời kiến nghị Trung ương rà soát, điều chỉnh, bổ sung Nghị định 66 cho phù hợp với thực tiễn, bảo đảm các chính sách hỗ trợ học sinh DTTS được triển khai hiệu quả.

Đoàn khảo sát thực tế điều kiện ăn ở của học sinh nội trú