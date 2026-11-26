Báo cáo với Đoàn giám sát, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, toàn ngành đã giảm từ 1.075 cơ sở giáo dục công lập xuống còn 375 cơ sở. Trong 10 tháng đầu năm 2026, Sở đã cử 8 trường hợp đào tạo thạc sĩ, 14 trường hợp học Trung cấp Lý luận chính trị (đạt 100% chỉ tiêu); tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho hơn 33.300 lượt CB, giáo viên và tập huấn kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo (AI), học bạ số cho 21.600 lượt người.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 31-10-2026, Sở đã cử 354 lượt CC, VC tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và công nghệ thông tin; đồng thời tập huấn nâng cao năng lực cho CB cấp xã, đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trần Thanh Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hai đơn vị cũng nêu ra một số khó khăn, vướng mắc. Ngành Giáo dục và Đào tạo hiện còn thiếu 2.006 giáo viên, tạo áp lực không nhỏ trong việc bố trí nhân sự thay thế khi cử CB đi học dài hạn.

Với Sở Nông nghiệp và Môi trường, quy định tiêu chuẩn đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị đối với CB quy hoạch cấp phó phòng thuộc Chi cục còn thiếu thống nhất; đồng thời Sở cũng kiến nghị xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học cho phù hợp với chi phí thực tế của ngành.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát tập trung trao đổi về tình hình bố trí nhân lực, việc thực hiện các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng, kinh phí hỗ trợ và những bất cập trong quá trình áp dụng chính sách.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thanh Nguyên ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của lãnh đạo hai Sở trong triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí đề nghị hai Sở tiếp tục rà soát công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm gắn với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và yêu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị; chú trọng lựa chọn đối tượng đào tạo phù hợp. Đồng thời, cần quan tâm tạo điều kiện để CB, CC, VC nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, phần mềm trợ lý ảo và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất và hiệu quả xử lý công việc.