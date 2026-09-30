Đoàn giám sát giảm nghèo vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tại xã Cư Prao tỉnh Đắk Lắk

Trưởng đoàn giám sát Đỗ Thị Như Tình phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn giám sát số 36 của HĐND tỉnh do bà Đỗ Thị Như Tình, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND xã Cư Prao nhằm đánh giá kết quả triển khai công tác giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Trước buổi làm việc, Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế một số mô hình giảm nghèo, dự án hỗ trợ sinh kế đang được triển khai tại địa phương.

Lãnh đạo xã Cư Prao báo cáo công tác giảm nghèo.

Theo UBND xã Cư Prao, địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Ea Pil và xã Cư Prao cũ theo Nghị quyết số 1660/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thời gian qua, công tác giảm nghèo bền vững được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm thực hiện, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Các chính sách đã góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân.

Trong giai đoạn 2024-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được bố trí nguồn lực từ ngân sách Trung ương và địa phương. Năm 2024, tổng kinh phí được bố trí hơn 10,33 tỷ đồng, giải ngân hơn 8,9 tỷ đồng. Năm 2025, xã được bố trí 6,325 tỷ đồng, giải ngân hơn 5,14 tỷ đồng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ya Toan Ênuôl trao đổi tại buổi làm việc.

Nguồn vốn được tập trung cho các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, duy tu công trình giao thông, hỗ trợ nhà ở, đào tạo nghề, truyền thông và nâng cao năng lực.

Một số mô hình đã bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2025, xã triển khai mô hình hỗ trợ chăn nuôi bò cho 21 hộ, gồm 10 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo; đồng thời thực hiện các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, dinh dưỡng.

Chính sách hỗ trợ nhà ở được triển khai cho 61 hộ, trong đó 29 hộ xây dựng mới và 32 hộ sửa chữa. Các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng hỗ trợ người dân về nước sinh hoạt, chăn nuôi, giáo dục, đào tạo nghề, việc làm, văn hóa và bình đẳng giới.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế các mô hình giảm nghèo tại xã Cư Prao.

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo tại Cư Prao vẫn còn những khó khăn. Sản xuất của người dân chủ yếu quy mô nhỏ; khả năng tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật và thị trường hạn chế. Giá đầu vào, đầu ra thiếu ổn định, một số hộ còn thiếu vốn, tư liệu sản xuất và việc làm chưa bền vững. Các mô hình sinh kế còn nhỏ, liên kết thị trường yếu, trong khi đào tạo nghề chưa thực sự gắn với nhu cầu lao động.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị xã làm rõ kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án, tình hình giải ngân, hiệu quả mô hình sinh kế cũng như công tác rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và khả năng duy trì kết quả sau hỗ trợ.

Đoàn giám sát trao đổi với người dân trong quá trình khảo sát thực tế các mô hình giảm nghèo tại địa phương.

Kết luận buổi làm việc, bà Đỗ Thị Như Tình ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Cư Prao. Tỷ lệ hộ nghèo nói chung và hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có chuyển biến tích cực, song kết quả giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số chưa đạt mục tiêu của tỉnh là giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3%/năm trở lên.

Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND xã khẩn trương cập nhật các chỉ tiêu giảm nghèo của tỉnh vào kế hoạch địa phương; huy động cả hệ thống chính trị, tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức tự lực vươn lên.

Đồng thời, xã cần rà soát, phân loại từng nhóm hộ còn thiếu tiêu chí để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, tập trung nguồn lực, tránh dàn trải; đa dạng hóa mô hình sinh kế gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ và điều kiện thực tế. UBND xã cũng được yêu cầu tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn giám sát, chuẩn hóa số liệu, hoàn thiện báo cáo và gửi đúng thời gian quy định.