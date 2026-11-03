Đoàn Giám sát của Ủy ban kiểm tra Trung ương làm việc với Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 57

Đồng chí Khuất Hữu Dực - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn và đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Khuất Hữu Dực - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành và cán bộ chuyên môn tham mưu thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Văn phòng UBND tỉnh đã phát huy vai trò đầu mối tham mưu, điều phối, đôn đốc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, kịp thời tham mưu ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo. Trong tổng số 977 nhiệm vụ (359 nhiệm vụ Trung ương giao, 618 nhiệm vụ của tỉnh), có 98,5% nhiệm vụ có thời hạn đã hoàn thành hoặc đang thực hiện đúng hạn; 9 nhiệm vụ chậm tiến độ đang được tập trung đôn đốc, tháo gỡ.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Các nền tảng số dùng chung được khai thác hiệu quả; 100% văn bản không mật được trao đổi dưới dạng điện tử và ký số chuyên dùng công vụ. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 91,86%; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt trên 98,6%. Chỉ số PAR INDEX năm 2025 tăng 5 bậc; chỉ số SIPAS xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Việc theo dõi xuyên suốt vòng đời hồ sơ trên các hệ thống chuyên ngành của Trung ương còn phụ thuộc vào cơ chế phân quyền truy cập và công cụ quản trị cấp cho địa phương. Một tỷ lệ nhỏ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến vẫn giải quyết quá hạn.

Tại buổi làm việc, Văn phòng UBND tỉnh kiến nghị các cơ quan Trung ương tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo hướng ổn định, đồng bộ, hạn chế thay đổi, điều chỉnh trong thời gian ngắn; sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về tiêu chuẩn, cấu trúc và quản trị dữ liệu ở cấp cơ sở, tạo thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với đó, cần rà soát quy định về chức năng, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm trong kiểm soát thủ tục hành chính; khẩn trương hoàn thiện hệ thống điều phối, kết nối, đồng bộ và thống kê dữ liệu. Văn phòng UBND tỉnh cũng đề xuất tăng cường đào tạo chuyên sâu, chú trọng kỹ năng thực hành về quản trị, khai thác dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và nhân rộng mô hình Trợ lý ảo phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, điều phối, theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian tới.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp đặt ra khối lượng công việc lớn, yêu cầu xử lý nhanh và đồng bộ trong bối cảnh phương thức quản lý, điều hành có nhiều thay đổi. Riêng tại Lào Cai, địa hình chia cắt, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, nhận thức về chuyển đổi số của một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế là những rào cản cần từng bước tháo gỡ.

Tuy nhiên, tỉnh xác định khó khăn không làm giảm quyết tâm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW. Tinh thần chỉ đạo là chuyển từ triển khai nhiệm vụ theo cách làm quen thuộc sang xác định rõ mục tiêu, sản phẩm và hiệu quả thực tế; gắn trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tỉnh đổi mới cách thức đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu theo hướng xuất phát từ các bài toán lớn, những vấn đề thực tiễn cần giải quyết. Các đề tài được xem xét, lựa chọn trên cơ sở tính hợp ứng dụng, khả năng đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống Nhân dân; những đề tài thiếu tính thiết thực, hiệu quả thấp sẽ bị loại bỏ.

Trong chuyển đổi số, tỉnh tập trung kết nối, hợp nhất các kho dữ liệu, hướng tới điều hành dựa trên dữ liệu thực. Mục tiêu trong 6 tháng đầu năm 2027 là từng bước đưa dữ liệu vào phục vụ quản lý, điều hành tại các lĩnh vực trọng yếu như giáo dục, y tế, tài chính, giúp lãnh đạo theo dõi trực tiếp các chỉ số trên hệ thống, ra quyết định chính xác, hợp lý.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ luật thực thi, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn; đồng thời đề nghị Đoàn giám sát quan tâm những khó khăn đặc thù và các kiến nghị của địa phương.

Đồng chí Khuất Hữu Dực - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Khuất Hữu Dực - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận nỗ lực của Lào Cai trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, nhất là việc duy trì hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi.

Đồng chí đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục rà soát nhiệm vụ, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, thể chế; lựa chọn các bài toán lớn sát thực tiễn, gắn với khả năng huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực, khắc phục tình trạng chậm triển khai, giải ngân thấp. Qua đó, bảo đảm Nghị quyết 57 được thực hiện thực chất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và mức độ hài lòng của người dân.

Đoàn giám sát cùng lãnh đạo tỉnh thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Tích hợp dữ liệu thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh và

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn giám sát cùng lãnh đạo tỉnh đến thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Tích hợp dữ liệu thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, tìm hiểu quy trình vận hành, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.