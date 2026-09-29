Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Đoàn Thanh niên VKSND tối cao

Đồng chí Nguyễn Xuân Khôi, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Khôi, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao. Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên VKSND tối cao; Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên VKSND tối cao; Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Theo đó, công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng đi vào thực chất, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đoàn.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm triển khai, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và ý thức kỷ luật, trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ trẻ. Các phong trào tình nguyện, an sinh xã hội được triển khai thiết thực, với nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa, giá trị thực tiễn như xây dựng cầu dân sinh, công trình thắp sáng và các chương trình thiện nguyện hướng đến những địa chỉ, đối tượng cụ thể.

Đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn công tác; trong đó, tiêu biểu là phần mềm dịch âm thanh nghiệp vụ do Đoàn Cơ quan điều tra triển khai. Công tác xây dựng Đoàn, kiểm tra, giám sát và quy hoạch cán bộ Đoàn được quan tâm thực hiện bài bản, nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định.

Tiếp đó, các đại biểu tham dự buổi làm việc đã tập trung trao đổi, góp ý, làm rõ những nội dung trong Báo cáo và kết quả công tác Đoàn Thanh niên VKSND tối cao; đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Khôi, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên VKSND tối cao trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cơ sở Đoàn tiếp tục nâng cao tính chủ động, bám sát đặc thù của từng khối để tổ chức hoạt động thiết thực, hiệu quả, tránh dàn trải.

Theo đó, đối với khối cán bộ, công chức, cần tập trung các hoạt động gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu, tham mưu và chuyển đổi số; đối với khối trường học, chú trọng các hoạt động gắn với học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, giáo dục pháp luật, định hướng nghề nghiệp, hoạt động tình nguyện và chăm lo đời sống sinh viên. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả tham gia các cuộc thi, hoạt động trực tuyến; phát huy kết quả trong nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Khôi đề nghị Ban Chấp hành Đoàn tiếp tục củng cố tổ chức và nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn, nhất là tại cơ sở, trong điều kiện cán bộ Đoàn chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm; quan tâm bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ cơ sở. Đồng thời, chủ động phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, trách nhiệm, có khả năng kế cận; chú trọng phát hiện, giới thiệu những đoàn viên, thanh niên ưu tú để xem xét, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện các chỉ tiêu; thường xuyên rà soát, tập trung khắc phục những nội dung chưa đạt, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã hoàn thành, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý, chỉ đạo của Đoàn giám sát và các đại biểu tham dự. Đồng chí khẳng định Đoàn Thanh niên VKSND tối cao sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến, đồng thời rà soát, cụ thể hóa các nội dung được góp ý vào chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị.