Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đắc Trường

Cùng dự có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thuỷ; đại diện các Ủy ban, các bộ, ngành Trung ương và các thành viên Đoàn giám sát.

Về phía tỉnh Lạng Sơn có: Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đoàn Thu Hà; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn; đại diện các sở, ngành, địa phương.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đắc Trường

Báo cáo với Đoàn giám sát, đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, địa phương đã kiện toàn hệ thống Ban Chỉ đạo về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từ tỉnh đến cấp xã, bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Các kế hoạch triển khai Nghị quyết và nhiệm vụ chuyển đổi số hàng năm được xây dựng theo hướng cụ thể, có định lượng, rõ mục tiêu, nguồn lực, sản phẩm, thời hạn, gắn trách nhiệm với từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đoàn Thu Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đắc Trường

Tỉnh cũng duy trì công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ; kịp thời xử lý các nhiệm vụ chậm tiến độ, khó khăn, vướng mắc. Kết quả chuyển đổi số được sử dụng làm một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, qua đó tăng trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, công tác chuyển đổi số của tỉnh còn gặp khó khăn về nguồn lực đầu tư và nhân lực chuyên trách. Toàn tỉnh hiện có 33 công chức, viên chức chuyên trách về chuyển đổi số; cấp xã chủ yếu bố trí nhân lực kiêm nhiệm, trong khi các Tổ Công nghệ số cộng đồng chưa có kinh phí hoạt động ổn định.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đắc Trường

Về phát triển chính quyền số, nhiều hệ thống giải quyết thủ tục hành chính do các bộ, ngành Trung ương quản lý khiến hồ sơ, kết quả chưa được tập trung đầy đủ về Kho dữ liệu số hóa, gây khó khăn khi thống kê, đánh giá kết quả.

Đối với công tác kinh tế số, xã hội số, kỹ năng và khả năng tiếp cận dịch vụ số của người dân chưa đồng đều, nhất là tại khu vực nông thôn, địa bàn khó khăn. Bên cạnh đó, nguy cơ mất an toàn thông tin, lừa đảo và tấn công mạng đặt ra yêu cầu tăng cường bảo vệ dữ liệu, nâng cao năng lực giám sát, ứng cứu sự cố và kỹ năng an toàn thông tin.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thuỷ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đắc Trường

UBND tỉnh Lạng Sơn kiến nghị sớm ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước phù hợp với Luật Giao dịch điện tử năm 2023.

Đối với các bộ, ngành, tỉnh đề nghị hỗ trợ phát triển hạ tầng viễn thông, xử lý các "điểm lõm" sóng; nâng cấp, bảo đảm ổn định các hệ thống thông tin phục vụ doanh nghiệp và giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, hoàn thiện kết nối, liên thông giữa các hệ thống, hạn chế việc xử lý cùng một hồ sơ trên nhiều nền tảng; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành để đơn giản hóa thủ tục hành chính.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đắc Trường

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải ghi nhận những nỗ lực của Lạng Sơn trong triển khai chuyển đổi số, nhất là việc đưa các nền tảng, dịch vụ số vào quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xây dựng các mô hình phù hợp với thực tiễn.

Các thành viên Đoàn giám sát tham dự buổi làm việc. Ảnh: Đắc Trường

Đoàn giám sát đề nghị tỉnh tiếp tục gắn chuyển đổi số với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân; quan tâm bảo đảm an toàn thông tin, an toàn dữ liệu; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu; chú trọng phát triển nguồn nhân lực số, nhất là tại cơ sở.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đắc Trường

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện báo cáo, làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp theo hướng rõ việc, rõ cơ quan, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả.