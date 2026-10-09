Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng

Cùng dự có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Đoàn Thị Thanh Mai; đại diện các Ủy ban, các bộ, ngành Trung ương và các thành viên Đoàn giám sát.

Quang cảnh buổi làm việc

Về phía thành phố Đà Nẵng có: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan; Phó Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Nguyễn Văn Tăng và đại diện các sở, ngành.

Theo báo cáo của UBND thành phố Đà Nẵng, trong giai đoạn 2024 - 2026, thành phố đã đạt nhiều kết quả nổi bật chuyển đổi số, tiêu biểu là mô hình “Bản đồ số hộ kinh doanh - Nhà nước dẫn dắt, doanh nghiệp công nghệ đồng hành”. Với dữ liệu khoảng 124.400 hộ kinh doanh tiếp nhận từ cơ quan thuế, thành phố đã đưa toàn bộ lên bản đồ số, cho phép các hộ đăng ký trực tuyến miễn phí 12 nhóm giải pháp công nghệ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải phát biểu tại buổi làm việc

Nền tảng được theo dõi hàng tuần qua Hệ thống báo cáo động IOC và hỗ trợ qua Tổng đài 1022. Mô hình thí điểm này được đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ tổng kết để nhân rộng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, địa phương đã chủ động áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) theo Điều 28 Luật Chuyển đổi số, cấp phép cho 6 giải pháp công nghệ mới tập trung vào tài sản số, Fintech và du lịch thông minh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Đoàn Thị Thanh Mai phát biểu tại buổi làm việc

Về thể chế, thành phố đã ban hành 12 văn bản quy phạm pháp luật và đang tiếp tục hoàn thiện 4 văn bản khác. Song song đó, phong trào Bình dân học vụ số được triển khai sâu rộng. 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành các khóa học bắt buộc. Mạng lưới 2.018 Tổ Công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 với 13.534 thành viên tích cực hoạt động theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Toàn thành phố hiện phủ sóng 4G/5G đạt 98%, giảm 27 điểm lõm sóng và trang bị 14 thiết bị Internet vệ tinh Starlink cho các khu vực khó khăn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, nhất là trong giải ngân nguồn vốn dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tiến độ giải ngân chưa đạt yêu cầu do một số dự án còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai, thi công. Hạ tầng dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu vận hành ngày càng cao. Việc phát triển các mô hình mới như sàn giao dịch dữ liệu và ứng dụng thiết bị bay không người lái vẫn gặp trở ngại do cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý chưa đồng bộ.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Để tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, UBND TP. Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 288/2025/NĐ-CP, hỗ trợ thí điểm đồng bộ kinh tế không gian tầm thấp và mô hình Sàn giao dịch dữ liệu. Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất nội hàm chi chuyển đổi số, ban hành tiêu chí phân định nguồn vốn và bổ sung vị trí việc làm chuyển đổi số cấp xã nhằm bảo đảm nguồn lực phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải ghi nhận tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của thành phố trong triển khai chuyển đổi số. Đồng thời đề nghị thành phố nghiên cứu nhân rộng những mô hình hiệu quả cũng như làm rõ năm nhóm vấn đề gồm tiến độ giải ngân và sự thống nhất giữa các số liệu báo cáo; những hạn chế về thiết bị, hạ tầng kỹ thuật; khả năng kết nối, khai thác dữ liệu và các nền tảng số; việc bố trí nhân lực chuyên trách; hiệu quả ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công tác bảo đảm an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, thành phố cần khẩn trương thực hiện các nội dung đã cam kết, trong đó có việc thống nhất số liệu giải ngân, đo lường tỷ lệ người dân tự nộp hồ sơ trực tuyến và khôi phục dữ liệu phục vụ công tác điều hành ở cấp xã...