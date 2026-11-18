Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải nhấn mạnh việc quản trị và khai thác dữ liệu đóng vai trò "xương sống" và là nguồn tài sản chiến lược giúp Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương vận hành và phát triển trong kỷ nguyên số.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải phát biểu

Đoàn giám sát đề nghị C12 đánh giá thực chất việc thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số giai đoạn 2024 - 2026; phân tích sâu những tồn tại, hạn chế trong thể chế hóa và tổ chức thực hiện chính sách về chuyển đổi số, làm rõ những điểm nghẽn trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ quản lý, xây dựng, vận hành hệ thống dữ liệu quốc gia và phục vụ phát triển Chính phủ số; làm rõ những sản phẩm vận hành và đánh giá hiệu quả, tác động của sản phẩm...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Quốc Hùng phát biểu

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia, Đại tá Phạm Minh Tiến cho biết, C12 đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương, Chính phủ về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về kết quả xây dựng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Rà soát, cắt giảm thành phần hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung tại Bộ, ngành.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu

Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia cũng cho biết, C12 tổ chức vận hành ổn định, thông suốt, liên tụcHệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính và Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia, kết nối, tích hợp với nền tảng VneID tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện phục vụ khai thác, vận hành Sàn Dữ liệu quốc gia, bước đầu hình thành thị trường dữ liệu, tạo tiền đề phát triển kinh tế dữ liệu tại Việt Nam.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hoá và Xã hội Hồ Đức Thắng phát biểu

Nêu một số tồn tại, hạn chế trong thể chế hoá và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số, đại diện lãnh đạo C12 cho biết, hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về dữ liệu đang trong quá trình hoàn thiện; một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung mới, phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của nhiều bộ, ngành, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu, đánh giá toàn diện, thống nhất trong quá trình xây dựng, hoàn thiện.

ĐBQH Trần Mạnh Huy (TP. Đà Nẵng) phát biểu

Bên cạnh đó, việc triển khai, áp dụng Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia; Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia tại một số bộ, ngành, địa phương còn chưa đồng bộ, thống nhất; công tác chuẩn hóa, xây dựng mô hình dữ liệu, tổ chức quản trị và kết nối, chia sẻ dữ liệu còn gặp khó khăn. Về huy động và phân bổ nguồn lực, đại diện lãnh đạo C12 cho biết, nguồn nhân lực hiện có chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về số lượng, cơ cấu và trình độ chuyên môn so với khối lượng, tính chất và yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đội ngũ chuyên gia, cán bộ có trình độ chuyên môn sâu trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ lượng tử, kiến trúc hệ thống và các công nghệ lõi còn hạn chế.

Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia, Đại tá Phạm Minh Tiến trình bày báo cáo

Phó Trưởng phòng 5, C12 Trần Trung Dũng phát biểu

Đại diện lãnh đạo C12 kiến nghị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục quan tâm, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về chuyển đổi số, quản trị dữ liệu, phát triển kinh tế dữ liệu và công nghiệp dữ liệu; tăng cường giám sát việc triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ và khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Quan tâm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách về đầu tư công, mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ thông tin và huy động nguồn lực xã hội phục vụ phát triển hạ tầng dữ liệu, các cơ sở dữ liệu quốc gia và nền tảng số dùng chung quốc gia.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Đoàn giám sát ghi nhận, trong thời gian ngắn, C12 đã tham mưu hình thành khung pháp lý tương đối đầy đủ cho một lĩnh vực chưa có tiền lệ như Luật Dữ liệu và các nghị định quy định chi tiết. Riêng năm 2026, có 5 nghị định về Sàn dữ liệu, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, cơ chế đột phá cho khai thác dữ liệu, xử phạt vi phạm hành chính; Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải phát biểu

Ghi nhận các kiến nghị của C12, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải cho biết, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp, kiến nghị với các cơ quan chức năng hoàn thành 35 nhóm thủ tục chậm tiến độ; các cơ quan chủ quản hoàn thành 3 cơ sở dữ liệu trọng yếu còn đang xây dựng và làm sạch dữ liệu tại nguồn; hai cơ quan chưa ban hành Khung kiến trúc dữ liệu sớm ban hành; sớm hoàn thiện định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin; hướng dẫn cơ chế thu hút chuyên gia, Tổng công trình sư. Đối với những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quyền tài sản, định giá, giao dịch dữ liệu, Đoàn giám sát sẽ được báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.