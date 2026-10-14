Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc tại Gia Lai

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải phát biểu tại cuộc làm việc với UBND phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: VT

Đoàn giám sát đã làm việc, khảo sát thực tế tại UBND phường Quy Nhơn Bắc, UBND xã Cam Vinh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: VT

Tại các điểm khảo sát, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quá trình tổ chức thực hiện chuyển đổi số như khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị; nguồn nhân lực và kỹ năng số ở cơ sở; mức độ thuận tiện của dịch vụ công trực tuyến đối với người dân, doanh nghiệp; yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin và thu hẹp khoảng cách số tại các khu vực còn khó khăn được các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: VT

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: VT

Các đại biểu nhấn mạnh, đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với hiệu quả chuyển đổi số bởi việc ban hành chính sách mới chỉ là bước khởi đầu. Chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy giá trị khi các nền tảng, dữ liệu và dịch vụ số được vận hành đồng bộ, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải phát biểu tại cuộc làm việc với UBND xã Cam Vinh. Ảnh: VT

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải trao đổi trực tuyến với Tổ công nghệ của xã Cam Vinh được bố trí tại điểm vùng sâu vùng xa trên địa bàn. Ảnh: VT

Thực tiễn tại cơ sở cũng đặt ra yêu cầu phải đánh giá chuyển đổi số một cách toàn diện, không chỉ thông qua mức độ đầu tư hạ tầng hay việc đưa các nền tảng công nghệ vào vận hành mà còn ở khả năng kết nối, liên thông dữ liệu, năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ và mức độ sử dụng thực tế của người dân. Những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai cần được nhận diện đầy đủ để có giải pháp phù hợp, bảo đảm các mục tiêu chuyển đổi số được thực hiện hiệu quả và thực chất.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cam Vinh. Ảnh: VT

Phát biểu tại các cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải ghi nhận những kết quả mà các cơ quan, đơn vị của tỉnh Gia Lai đã đạt được trong quá trình triển khai chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; đồng thời làm rõ những hạn chế, nguyên nhân và các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương.

Đoàn giám sát làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai. Ảnh: VT

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Gia Lai. Ảnh: VT

Các kiến nghị sẽ được Đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét. Qua đó, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, bảo đảm các quy định và giải pháp tổ chức thực hiện sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.