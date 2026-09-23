Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc triển khai các dự án nhà ở xã hội

Sáng 23-9, đồng chí Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cùng Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đi khảo sát thực tế một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Phan Rang và phường Đông Hải. Hoạt động nằm trong chương trình giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang khảo sát thực tế công trình Nhà ở xã hội MK Central City.

Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang làm việc với chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội MK Central City và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đoàn đã khảo sát Dự án Nhà ở xã hội MK Central City, Khu đô thị mới Phủ Hà, phường Phan Rang và các dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ (Khu K2) tại phường Đông Hải do Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings làm chủ đầu tư. Qua khảo sát, đoàn tìm hiểu tiến độ đầu tư xây dựng, việc đưa các công trình vào khai thác, vận hành; đồng thời trao đổi với chủ đầu tư, các sở, ngành về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát.

Đại diện chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội MK Central City báo cáo với đoàn giám sát.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng MK - chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội MK Central City, dự án có tổng mức đầu tư hơn 345,5 tỷ đồng; xây dựng trên diện tích gần 5.697m²; quy mô 16 tầng với 324 căn hộ, gồm: 284 căn nhà ở xã hội và 40 căn hộ dịch vụ thương mại. Dự án đã hoàn thành, được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Trong 284 căn nhà ở xã hội, có 262 căn đã ký hợp đồng (202 căn đã được bàn giao cho người mua, 60 căn còn lại đang thực hiện thủ tục giải ngân để đủ điều kiện bàn giao). Chủ đầu tư cho biết công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng sớm hơn 5 tháng so với tiến độ được chấp thuận.

Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang tham quan khu nhà mẫu do Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings làm chủ đầu tư.

Đồng chí Phạm Thi Xuân Trang phát biểu tại cuộc giám sát các dự án nhà ở xã hội ở Khu K2.

Lãnh đạo Sở Xây dựng giải trình một số nội dung với đoàn giám sát.

Tại đây, đoàn giám sát quan tâm đến việc vận hành chung cư sau khi đưa vào sử dụng; việc thu, quản lý quỹ bảo trì chung cư; thời điểm tổ chức hội nghị nhà chung cư và thành lập ban quản trị; công tác xét duyệt đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội; giá bán căn hộ cũng như khả năng tiếp cận nguồn vốn vay của người thu nhập thấp. Theo báo cáo của chủ đầu tư, việc thành lập ban quản trị sẽ được thực hiện khi số căn hộ được bàn giao bảo đảm tỷ lệ hộ dân sinh sống theo quy định.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc giám sát.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings báo cáo với đoàn giám sát.

Đối với các dự án nhà ở xã hội tại Khu K2, đoàn tập trung làm rõ tiến độ thực hiện, những nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng và giao đất. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings, trong số các công trình nhà ở xã hội, NOXH-01 đã được cấp phép xây dựng và đang thi công; chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các khối nhà. Theo kế hoạch, từ quý III đến quý IV/2026, công ty sẽ tập trung thi công phần thân các tòa nhà thuộc NOXH-01; giai đoạn 2027-2028 tiếp tục hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao NOXH-01 và triển khai các thủ tục để khởi công NOXH-02, NOXH-03. Chủ đầu tư kiến nghị địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của dự án.

Qua khảo sát, đoàn giám sát đề nghị các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục cung cấp, làm rõ những nội dung liên quan đến tiến độ từng dự án, thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, việc xác định giá bán, xét duyệt đối tượng mua nhà ở xã hội, tiếp cận nguồn vốn vay và công tác quản lý, vận hành chung cư. Đây sẽ là cơ sở để đoàn tổng hợp, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.