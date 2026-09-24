Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát thực tế Dự án Nhà ở xã hội CT-01

Sáng 24-9, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát thực tế Dự án Nhà ở xã hội CT-01, Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang.

Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi khảo sát, đoàn đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công, đồng thời nghe chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai dự án, việc thực hiện các thủ tục đầu tư, xét duyệt đối tượng mua nhà ở xã hội, giá bán và các nội dung liên quan. Các thành viên đoàn giám sát đề nghị chủ đầu tư và các sở, ngành làm rõ thêm tiến độ xây dựng; quy trình tiếp nhận, kiểm tra, xét duyệt hồ sơ của người đăng ký mua nhà; cơ sở xác định giá bán, việc triển khai các chính sách tín dụng hỗ trợ người mua nhà.

Dự án Nhà ở xã hội CT-01 do Liên danh Công ty Cổ phần Đông Á Golden Square và Công ty Cổ phần Foodinco Quy Nhơn làm chủ đầu tư, được triển khai trên khu đất rộng 10.372m², tổng vốn đầu tư hơn 1.115,6 tỷ đồng. Dự án gồm 2 khối chung cư CT-01A và CT-01B cao 15 tầng, sử dụng chung 1 tầng hầm, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 77.467m², cung cấp 772 căn hộ, quy mô dân số dự kiến 1.865 người.

Chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án đã hoàn thành thi công, nghiệm thu phần móng và kết cấu sàn hầm chung của 2 khối nhà. Hiện khối CT-01A đang thi công kết cấu cột, vách tầng hầm; khối CT-01B đã hoàn thành kết cấu cột, vách tầng hầm và đang thi công dầm, sàn tầng 1. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thiện, bàn giao và đưa dự án vào sử dụng trong quý IV-2027.

Đối với việc xét duyệt người mua nhà ở xã hội, trong danh sách 677 hồ sơ đủ điều kiện đưa vào xem xét, qua rà soát có 591 hồ sơ đáp ứng điều kiện về đối tượng và điều kiện mua nhà ở xã hội, 63 hồ sơ cần bổ sung và xác minh thêm. Dự án hiện vẫn trong giai đoạn tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, chưa ký hợp đồng mua bán và chưa bàn giao căn hộ.

Lãnh đạo Sở Xây dựng giải trình một số nội dung liên quan.

Về nguồn vốn hỗ trợ người mua, chủ đầu tư cho biết đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tại Khánh Hòa để cung cấp thông tin về chính sách vay ưu đãi. Sau khi hoàn tất xét duyệt, công bố danh sách người đủ điều kiện và dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư sẽ phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn theo quy định.

Qua khảo sát, đồng chí Phạm Thị Xuân Trang đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm dự án được triển khai theo tiến độ đề ra; đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, an toàn lao động và các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xét duyệt hồ sơ, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang đề nghị chủ đầu tư tiếp tục rà soát các yếu tố cấu thành giá bán, bảo đảm mức giá phù hợp với khả năng tiếp cận của người lao động, người có thu nhập thấp, qua đó phát huy đúng mục tiêu, ý nghĩa của dự án nhà ở xã hội.