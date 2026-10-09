Đoàn giám sát của Quốc hội khảo sát thực tế chuyển đổi số tại phường An Hải

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.P

Nội dung khảo sát tập trung vào tình hình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW tại địa phương; thực tế sử dụng và đánh giá của cán bộ, công chức đối với các phần mềm, tài khoản số hiện hành; mức độ hỗ trợ cùng những áp lực phát sinh trong quá trình chuyển đổi số.

Đồng thời, đoàn tìm hiểu về nhận thức, kỹ năng số của người dân và công tác nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức phường.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo phường An Hải cho biết công tác chuyển đổi số tại địa phương có những chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp một số khó khăn, nhất là việc đưa dịch vụ công trực tuyến đi vào thực chất, sự chênh lệch trong tiếp cận dịch vụ số giữa các nhóm dân cư và những bất cập khi vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu.

Chủ tịch UBND phường An Hải Hoàng Công Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.P

Lãnh đạo phường An Hải khẳng định chủ trương chuyển đổi số là đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, nhất là trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, nhờ sự nỗ lực và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, chuyển đổi số đã hỗ trợ tích cực cho quá trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Dù vậy, khối lượng công việc ngày càng lớn cùng những bất cập trong vận hành hệ thống dữ liệu đang tạo áp lực không nhỏ cho đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó, việc bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động công vụ cũng là vấn đề địa phương đặc biệt quan tâm.

Thành viên đoàn giám sát trao đổi với công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Hải. Ảnh: T.P

Phường An Hải kiến nghị nghiên cứu phương thức quản lý, vận hành hệ thống, phần mềm và chia sẻ dữ liệu đồng bộ từ các bộ, ngành Trung ương đến cơ sở; sớm ban hành quy định, hướng dẫn thống nhất về chia sẻ dữ liệu và sử dụng công cụ AI trong hoạt động công vụ nhằm bảo đảm an toàn thông tin, hạn chế nguy cơ lộ lọt dữ liệu và giảm áp lực cho cán bộ, công chức.

Qua khảo sát, đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp và công tác chuẩn bị chu đáo của địa phương; ghi nhận những chuyển biến tích cực trong phương thức giải quyết công việc tại cơ sở, với nhiều quy trình được hiện đại hóa, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, dù mới vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy của phường cơ bản hoạt động thông suốt, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt mức cao.

Địa phương đã phủ sóng Wi-fi miễn phí tại 37 nhà sinh hoạt cộng đồng và chủ động thí điểm mô hình “Văn phòng số dùng chung cho khu dân cư” - những cách làm mới được đoàn giám sát đánh giá cao và gợi ý nghiên cứu nhân rộng.

Đội ngũ cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường cũng được ghi nhận có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng.

Lãnh đạo phường An Hải trao đổi với đoàn giám sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh: T.P

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, các thành viên đoàn giám sát trực tiếp trải nghiệm dịch vụ công dưới góc nhìn của người dân, thực hiện một số thủ tục hành chính để kiểm tra quy trình tiếp cận, thao tác và sử dụng dịch vụ trực tuyến.

Đoàn cũng lắng nghe ý kiến của cán bộ và người dân về những thuận lợi, khó khăn khi tiếp cận các tiện ích số, từ đó đánh giá thực chất hiệu quả chuyển đổi số qua trải nghiệm thực tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn giám sát lưu ý việc kết nối, liên thông giữa các hệ thống chưa thực sự đồng bộ; quá trình khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu vẫn còn những điểm cần tiếp tục hoàn thiện.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Khải đề nghị phường An Hải tiếp tục làm rõ các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, rà soát, cập nhật báo cáo và đề xuất giải pháp cụ thể để đoàn tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết kịp thời.