Đoàn giám sát của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội làm việc tại Bắc Ninh

Chiều 21/10, Đoàn giám sát của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội do đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản lý làm Trưởng đoàn làm việc với UBND thành phố Bắc Ninh nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội; công tác quản lý, sử dụng nguồn quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng như công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số…

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại buổi làm việc.

Trong giai đoạn từ năm 2024 đến hết tháng 8/2026, việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố đạt được những kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh; trách nhiệm của các sở, ngành, chính quyền cơ sở từng bước được cụ thể hóa thông qua giao chỉ tiêu, phân công nhiệm vụ và cơ chế phối hợp liên ngành. Các chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương được duy trì, góp phần tạo điều kiện cho người dân tiếp cận, tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục được mở rộng, số thu hằng năm đều vượt kế hoạch được giao; tỷ lệ chậm đóng phải tính lãi thấp hơn chỉ tiêu được giao. Công tác đôn đốc, thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật, thu hồi tiền chậm đóng và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Việc giải quyết, chi trả chế độ, tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và kiểm soát chi phí được duy trì thực hiện trong quá trình sắp xếp tổ chức, địa bàn quản lý. Giao dịch điện tử, chi trả qua tài khoản, khai thác dữ liệu dân cư và dịch vụ công trực tuyến tạo chuyển biến trong quản lý, giảm thủ tục, giấy tờ, thời gian đi lại và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Hồ Minh Thế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh báo cáo tình hình thực hiện chính sách về lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại một số doanh nghiệp còn kéo dài, nhất là doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể hoặc mất khả năng thanh toán. Việc xác minh, thu hồi tiền chậm đóng và giải quyết quyền lợi người lao động tại các đơn vị này gặp nhiều khó khăn.

Chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế gia tăng và vượt dự toán được giao trong 2 năm liên tiếp (năm 2024 vượt 4,8%, năm 2025 vượt 2,5%). Một số cơ sở khám, chữa bệnh chưa thực hiện triệt để các biện pháp kiểm soát chi phí, chỉ định dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế còn cao so với mức bình quân chung.

Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa thật sự bền vững, kết quả giữa các địa bàn chưa đồng đều; công tác vận động người gián đoạn đóng và khai thác nguồn tiềm năng để phát triển người tham gia còn chưa đáp ứng yêu cầu.

Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; một số thời điểm kết nối, xử lý dữ liệu chưa ổn định, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng phục vụ người dân.

Đồng chí Mai Sơn phát biểu.

Tại hội nghị, nguyên nhân của thực trạng được chỉ ra gồm: Biến động thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh và việc làm ảnh hưởng đến thu nhập, khả năng đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, người lao động. Do điều chỉnh giá dịch vụ y tế, gia tăng lượt khám, chữa bệnh và thay đổi mô hình bệnh năm 2025 tăng so với 2024, mở rộng danh mục thuốc/vật tư y tế được bảo hiểm y tế thanh toán, dịch vụ kỹ thuật mới gia tăng.

Việc triển khai nhiều quy định mới đồng thời với thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy và chuyển đổi dữ liệu đòi hỏi cập nhật, điều chỉnh phương thức phối hợp trong thời gian ngắn tạo áp lực đối với tiến độ thực hiện. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin, cập nhật dữ liệu và xử lý vướng mắc giữa các cơ quan, đơn vị có thời điểm chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ và xử lý các vấn đề phát sinh…

Đồng chí Chu Mạnh Sinh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu những vấn đề Bắc Ninh cần lưu ý trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu bảo hiểm xã hội trong thời gian tới.

Các thành viên đoàn giám sát đề nghị thành phố Bắc Ninh triển khai đồng bộ các giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, cần xây dựng lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể; đẩy mạnh rà soát, đối soát, đồng bộ dữ liệu để quản lý chính xác đối tượng, phát triển người tham gia phù hợp từng địa bàn. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cùng với đó, chú trọng quy hoạch, phát triển hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh, nhất là bệnh viện chuyên sâu, giảm tỷ lệ chuyển tuyến. Kiểm soát chặt chẽ chi phí, sử dụng hiệu quả dự toán kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao. Đoàn cũng đề nghị thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng, đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ quản lý và tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn khẳng định thành phố sẽ nghiêm túc triển khai các nội dung được góp ý. Đồng chí giao Văn phòng UBND thành phố tổng hợp, tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện; giao Sở Y tế phối hợp rà soát những người chưa tham gia bảo hiểm y tế; Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với lực lượng Công an triển khai đợt cao điểm đồng bộ dữ liệu làm cơ sở quản lý, phát triển người tham gia. Xử lý nghiêm các đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định.

Quang cảnh buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Bắc Ninh cùng sự phối hợp của các sở, ban, ngành trong triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý những khó khăn, thách thức như tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thấp, xu hướng dịch chuyển từ khu vực lao động chính thức sang phi chính thức, tình trạng chậm đóng, rút bảo hiểm xã hội một lần và chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán, tiềm ẩn nguy cơ lạm dụng, trục lợi quỹ…

Đồng chí đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kết hợp tuyên truyền, giao chỉ tiêu và thực hiện chính sách hỗ trợ phù hợp.

Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội; nâng cao trách nhiệm của ngành y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh trong quản lý chi phí, kiểm soát và ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Thành phố cần đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và người lao động. Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục chủ động tham mưu, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia và góp phần thực hiện hiệu quả, bền vững các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Trước đó, đoàn công tác làm việc với Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh và một số bệnh viện, doanh nghiệp liên quan đến nội dung này.