Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với phường Đô Vinh

Ngày 23-10, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức giám sát kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án tu bổ di tích lịch sử - văn hóa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn phường Đô Vinh. Đoàn do ông Nguyễn Quang Nhật - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Đoàn giám sát làm việc tại phường Đô Vinh.

Tại buổi giám sát, UBND phường Đô Vinh đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết liên quan đến công tác tu bổ, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn. Theo đó, phường hiện có nhiều công trình, cơ sở tín ngưỡng gắn với lịch sử hình thành, phát triển và đời sống văn hóa của cộng đồng dân cư, tiêu biểu như Tháp Pô Klong Garai, đình Đắc Nhơn và đình Nhơn Hội.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, đình Đắc Nhơn được sửa chữa vào năm 2023 với tổng kinh phí 350 triệu đồng, gồm nguồn kinh phí đền bù liên quan đến Quốc lộ 27 và ngân sách địa phương. Công trình sau sửa chữa tiếp tục phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân. Đối với đình Nhơn Hội, đến thời điểm báo cáo, di tích chưa được hỗ trợ kinh phí tu bổ, sửa chữa. Riêng Tháp Pô Klong Garai là di tích quốc gia đặc biệt thuộc phạm vi quản lý của cấp tỉnh, UBND phường thực hiện nhiệm vụ phối hợp quản lý theo thẩm quyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo tồn di tích trên địa bàn vẫn còn khó khăn do nguồn lực ngân sách hạn chế, một số công trình có nguy cơ xuống cấp và nhu cầu tu bổ còn lớn.

Tại buổi giám sát, đoàn công tác ghi nhận tình hình triển khai thực hiện tại địa phương, đồng thời trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, bố trí nguồn vốn và bảo tồn di tích. Đây là cơ sở để các cơ quan chức năng xem xét, đề xuất giải pháp phù hợp, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị các di sản lịch sử - văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân trên địa bàn phường Đô Vinh.